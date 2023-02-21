Инфляция

Инфляция замедлилась

Расширение предложения на товарных рынках привело к падению инфляции в Ингушетии

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Годовая инфляция в республике в прошлом месяце замедлилась до 18,06% после 18,64% в декабре минувшего года и оказалась выше среднего значения по округу (11,86%) и общероссийского показателя (11,77%), сказано в сообщении отделения Национального банка по республике Южного главного управления Банка России.

«На динамику инфляции в регионе оказали влияние расширение предложения на отдельных товарных рынках, сокращение издержек производителей на фоне сдержанного потребительского спроса на ряд товаров и услуг», — отмечено в материалах ЦБ.

По информации банка, годовой темп прироста цен на продукты питания продолжил снижаться и составил в январе 19,71% после 20,21% в декабре 2022 года. На это повлияло увеличение предложения некоторых продуктов питания и снижение затрат производителей.

Рост урожая сахарной свеклы, подсолнечника и зерновых в целом по России обусловил увеличение предложения в регионе сахара, подсолнечного масла, круп (овсяной, манной, гречневой, перловой) и муки. В результате, замедление годового роста цен на эти товары продолжилось, а подсолнечное масло подешевело. Динамика цен на муку, в свою очередь, привела к уменьшению издержек хлебопекарен. Как следствие, удорожание хлеба и хлебобулочных изделий в регионе в годовом выражении замедлилось.

Расширение предложения куриного мяса в регионах-поставщиках и дальнейшее сокращение издержек его производителей (благодаря снижению цен на зерно и сою, а также увеличению производства комбикормов) обусловили уменьшение темпов прироста цен на мясопродукты. Кроме того, в регионе отмечен рост объемов производства молока, в том числе на уровне личных подсобных хозяйств. В сочетании со снижением затрат животноводов это способствовало уменьшению годовых темпов прироста цен на молочные продукты.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в январе замедлился до 21,47% после 21,98% месяцем ранее.

Умеренная потребительская активность продолжила оказывать сдерживающее влияние на цены ряда непродовольственных товаров длительного пользования: легковые автомобили и шины для них, бытовая техника и строительные материалы. В результате годовые темпы прироста цен на них снизились.

Увеличение числа предприятий легкой промышленности в целом по стране в сочетании с умеренным спросом привело к замедлению годового роста цен на трикотажные изделия, одежду и обувь.

В сфере услуг годовой темп прироста цен в январе замедлился до 6,84% после 7,74% в декабре прошлого года.

Отмечается, что на фоне расширения предложения и снижения спроса замедлился годовой рост цен на аренду квартир. Жители региона отдают предпочтение частным домовладениям, преимущественно из-за возможности ведения личных подсобных хозяйств.

Коррекция цен на отдых в Турции после всплеска в декабре повлияла на замедление его удорожания в годовом выражении.

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