Расширяем цифровые границы: «Ростелеком» охватил оптическим интернетом частный сектор Назрани

Теперь жителям частного сектора благодаря высокой скорости интернета по оптике доступны самые требовательные к качеству связи цифровые сервисы. Абоненты могут одновременно смотреть фильмы в 4К, играть в онлайн-игры с низким пингом, слушать музыку онлайн, учиться и работать.

«Новые цифровые технологии теперь доступны и частному сектору нашего округа. Быстрый и качественный интернет — это то, без чего сегодня невозможно обойтись как на работе, так и в быту. Благодаря «Ростелекому» жители частного сектора смогут пользоваться сайтом Госуслуг, совершать онлайн-покупки, а также дистанционно оплачивать коммунальные услуги», — прокомментировал Махмуд Оздоев, руководитель администрации округа Насыр-Корт.

«Ростелеком» для обеспечения интернетом коттеджных поселков или отдельных улиц с частными домами использует технологию GPON по принципу «оптика в дом». Персональный волоконно-оптический кабель проводится непосредственно в жилище абонента и соединяется с Wi-Fi-роутером. Сигнал передается на любое устройство, которое можно подключить к интернету: телефон, планшет, компьютер или телевизор.

«Наша компания в Ингушетии поэтапно расширяет географию присутствия и развивает оптическую инфраструктуру как в городах, так и сельских населенных пунктах, подключая частный сектор и многоэтажки. В результате ликвидируется цифровое неравенство и создаются условия для развития цифровой экономики. Эти цели заложены в Стратегии цифровой трансформации нашей республики», — отметил Азамат Чахкиев, директор Ингушского филиала ПАО «Ростелеком».

Сегодня в Ингушетии интернет по оптике доступен также жителям частного сектора в городах Карабулак и Сунжа. Вместе со связью от «Ростелекома» прямо в дом ингушей приходят цифровые сервисы по доступным тарифам. Популярный видеосервис Wink помимо 400 телеканалов в Full HD и 4K предлагает к просмотру более 80 тысяч фильмов и сериалов, а также дополнительный контент, включая аудиокниги «ЛитРес». Фильмотека регулярно обновляется отечественными и зарубежными новинками. Эфир можно смотреть с телефона, компьютера, планшета или телевизора. При этом сервис позволяет к одному аккаунту подключать до пяти устройств.

Получить более подробную информацию и подать заявку на подключение можно на официальном сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 301 38 60.