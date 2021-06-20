Инициатором соревнований выступил местный рыболовный клуб. Эту идею поддержали органы местного самоуправления, которые оказали всяческое содействие в их организации и проведении. Безопасность на состязаниях обеспечивали сотрудники правоохранительных органов города, на месте дежурили представители поисково-спасательного отряда «Тарко», медики.

Премьер Ингушетии Владимир Сластенин оказался не только любителем стрельбы из лука, но и спортивной рыбалки. В ходе республиканского экологического праздника «День реки Сунжа» в сентябре минувшего года глава Кабинета министров стал единственным среди госслужащих, кто попал в «десятку» на состязаниях по стрельбе из лука. На этот раз он показал отличную сноровку, поймав за небольшой промежуток времени несколько карасей.

Поддержать участников открытых состязаний за звание лучшего рыбака с подарками приехал и депутат Народного собрания Ингушетии Харон Саутиев. Парламентарий принял участие в церемонии награждении победителей и отличившихся в соревнованиях, которые продлилась около шести часов.

Победителя организаторы определили по весу улова. Лучшим рыбаком признан Расул Цечоев с общим результатом улова более 13 кг. Он стал обладателем кубка мэра.

«По итогам турнира могу сказать, что получилось очень хорошее мероприятие, чувствовался азарт и дружественная атмосфера среди всех участников. Думаю, и в дальнейшем будем оказывать поддержку подобным инициативам. Всегда готов помогать рыболовному сообществу Малгобек», — заявил глава городской администрации Мусса Галаев во время церемонии.

Всю выловленную рыбу участники турнира выпустили в водохранилище. Мэр и депутат вручили победителям и призерам кубок, грамоты и памятные подарки.

После торжественного награждения всех участников и почетных гостей мероприятия пригласили к столу.

Напомним, первый открытый чемпионат по рыболовству «Большая рыбалка» с участием более 100 рыбаков из Ингушетии, Дагестана, Чечни, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии прошел в Карабулаке в конце августа 2016 года.

В городском пруду водятся разные виды рыб, в том числе окунь, карась, толстолобик, сом, белый амур, карп и сазан.

Победитель чемпионата и призеры в отдельных номинациях («За самую крупную рыбу», «За самую длинную рыбу», «За разнообразный улов») были награждены ценными призами и подарками, среди них — палатка, лодка и рыболовные снасти.

Основной целью подобных мероприятий служат повышение рыболовного мастерства участников, приобщение населения к ведению здорового образа жизни.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», в конце сентября минувшего года волонтеры выпустили в несколько прудов порядка 60 тыс. молодых рыб, закупленных на свои собственные средства.