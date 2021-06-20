Победителя определили по весу улова
Расул Цечоев стал победителем состязаний по спортивной рыбалке на кубок главы Малгобека
Более полусотни человек посоревновались на первых состязаниях по рыбной ловле на донную или поплавочную снасть на кубок мэра Малгобека. Любители спортивной рыбалки собрались близ малгобекского водохранилища.
Инициатором соревнований выступил местный рыболовный клуб. Эту идею поддержали органы местного самоуправления, которые оказали всяческое содействие в их организации и проведении. Безопасность на состязаниях обеспечивали сотрудники правоохранительных органов города, на месте дежурили представители поисково-спасательного отряда «Тарко», медики.
Премьер Ингушетии Владимир Сластенин оказался не только любителем стрельбы из лука, но и спортивной рыбалки. В ходе республиканского экологического праздника «День реки Сунжа» в сентябре минувшего года глава Кабинета министров стал единственным среди госслужащих, кто попал в «десятку» на состязаниях по стрельбе из лука. На этот раз он показал отличную сноровку, поймав за небольшой промежуток времени несколько карасей.
Поддержать участников открытых состязаний за звание лучшего рыбака с подарками приехал и депутат Народного собрания Ингушетии Харон Саутиев. Парламентарий принял участие в церемонии награждении победителей и отличившихся в соревнованиях, которые продлилась около шести часов.
Победителя организаторы определили по весу улова. Лучшим рыбаком признан Расул Цечоев с общим результатом улова более 13 кг. Он стал обладателем кубка мэра.
«По итогам турнира могу сказать, что получилось очень хорошее мероприятие, чувствовался азарт и дружественная атмосфера среди всех участников. Думаю, и в дальнейшем будем оказывать поддержку подобным инициативам. Всегда готов помогать рыболовному сообществу Малгобек», — заявил глава городской администрации Мусса Галаев во время церемонии.
Всю выловленную рыбу участники турнира выпустили в водохранилище. Мэр и депутат вручили победителям и призерам кубок, грамоты и памятные подарки.
После торжественного награждения всех участников и почетных гостей мероприятия пригласили к столу.
Напомним, первый открытый чемпионат по рыболовству «Большая рыбалка» с участием более 100 рыбаков из Ингушетии, Дагестана, Чечни, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии прошел в Карабулаке в конце августа 2016 года.
В городском пруду водятся разные виды рыб, в том числе окунь, карась, толстолобик, сом, белый амур, карп и сазан.
Победитель чемпионата и призеры в отдельных номинациях («За самую крупную рыбу», «За самую длинную рыбу», «За разнообразный улов») были награждены ценными призами и подарками, среди них — палатка, лодка и рыболовные снасти.
Основной целью подобных мероприятий служат повышение рыболовного мастерства участников, приобщение населения к ведению здорового образа жизни.
Как сообщала ранее газета «Ингушетия», в конце сентября минувшего года волонтеры выпустили в несколько прудов порядка 60 тыс. молодых рыб, закупленных на свои собственные средства.