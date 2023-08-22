Фотофакт

Размежеваться, чтобы объединиться

0

«Прежде чем объединиться, нам надо решительно размежеваться», — советовал вождь пролетариата. Знаете, а ведь есть в этом посыле сермяжная правда в привязке к разным жизненным ситуациям (не только к той, что имел в виду Ленин).

К примеру, вот я столько лет (не помню сколько — десятилетия уж точно) езжу на работу через сельское поселение Барсуки и периодически наблюдаю, как центр села затапливает водой после образования течи в центральном водопроводе, обеспечивающем живительной влагой и соседние населенные пункты. И вот я думаю: может, просто дать этому водопроводу окончательно разрушиться? Чтобы все потребители воды оценили, что это значит — жить без воды!

Не надо его паять и варить, забивать колышками, обхватывать муфтами: пусть канет в Лету. И мы вспомним, как наши бабушки с коромыслами ходили к родникам и речкам по воду, воздадим хвалу за их тяжелый труд. Может быть. А может, и нет. Впрочем, какие сегодня родники...

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Акция ко Дню флага России прошла в столице Ингушетии
В Ингушетию с рабочим визитом прибыла председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
В горной Ингушетии открылась четвертая смена всероссийского палаточного лагеря «Бейни-2023»
В Рособрнадзоре рассказали об общероссийских результатах ЕГЭ
В Ингушетии транспортные полицейские изъяли у пассажирки поезда около 50 граммов героина
В Ингушетии 10 победителей первого фестиваля цветов получат 1 млн рублей
Наркокурьера из Владимира задержали в Ингушетии
В столице Ингушетии обсудили развитие городской инфраструктуры
Ингушские лучники показали высокие результаты на соревнованиях в Ставропольском крае
В Ингушетии рецидивистка подозревается в присвоении одежды и ювелирных изделий
За неделю сотрудники МЧС по Ингушетии более 30 раз привлекались к тушению пожаров

Главное

Яндекс.Метрика

 