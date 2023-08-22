Размежеваться, чтобы объединиться

К примеру, вот я столько лет (не помню сколько — десятилетия уж точно) езжу на работу через сельское поселение Барсуки и периодически наблюдаю, как центр села затапливает водой после образования течи в центральном водопроводе, обеспечивающем живительной влагой и соседние населенные пункты. И вот я думаю: может, просто дать этому водопроводу окончательно разрушиться? Чтобы все потребители воды оценили, что это значит — жить без воды!

Не надо его паять и варить, забивать колышками, обхватывать муфтами: пусть канет в Лету. И мы вспомним, как наши бабушки с коромыслами ходили к родникам и речкам по воду, воздадим хвалу за их тяжелый труд. Может быть. А может, и нет. Впрочем, какие сегодня родники...