Без мобильного телефона невозможно представить себе современную жизнь. По телефону обмениваются личной и служебной информацией, договариваются о встречах, устанавливают и развивают деловые контакты и вообще порой говорят ни о чём. Человечество пользуется этой услугой уже более века, но только в последние десятилетия она буквально завоевала «рынок общения» и, соответственно, требует к себе особого внимания и предъявляет к пользователям особые требования в части культуры общения.

Есть, конечно же, общепринятые правила общения, и не только по телефону. Естественно, без крайней надобности не следует звонить поздно или рано; «врываясь» же в личное пространство человека, не помешает извиниться; если обещал — перезвони, иначе репутация несерьезного человека обеспечена; если разговор деловой — говори внятно, лаконично и грамотно, иначе неизбежен провал.

В общем, все старо как мир. Но то ли «стремительное время», то ли еще что, но факт: очень часто этими простыми, но важными правилами легко пренебрегают. Мелочи, скажет кто-то, но ведь из каждой детали нашей повседневности и складывается жизнь, формируется система ценностей, которая держится на культуре общения.

Ингуши во все времена были очень осторожны во взаимоотношениях между собой. Неосторожно сказанное слово, неудачно брошенная реплика могли повлечь за собой необратимые последствия, вплоть до кровной мести. Потому с самого детства детям внушали, что словами нельзя разбрасываться, надо говорить обдуманно и взвешенно. И так — во всем.

Вот и думается, что соблюдай мы устоявшийся веками и сохранившийся до наших дней этикет взаимоотношений — ничего придумывать и не надо бы. Надо всего лишь помнить, что будь ты за рулём автомобиля, в кресле руководителя, в очереди у стоматолога или разговариваешь по мобильнику — во всем нужна мера, уважительное отношение к окружающим, не перекладывая ответственность на «стремительность времени».

Как метко подметил один острослов: «Культура заключается не только в том, чтобы спрятать руки за спину и поздороваться с пожилым человеком, но и в том, чтобы вести себя соответственно и за рулем автомобиля, и в общении по телефону».

Очевидно, целым рядом таких соображений руководствовались власти республики, ставя задачу перед представителями общественных и религиозных институтов — проводить регулярные беседы с молодёжью, где основной акцент предполагается делать на вопросах национального этикета.