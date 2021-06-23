Одним из пунктов дорожной карты станет реализация проекта, подразумевающего реконструкцию сетей с заменой изношенных опор и неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП) протяженностью более 48 км, установку новых опор, а также однофазных и трехфазных трансформаторов. Упомянутые работы начаты в городе Назрани и далее затронут сельские поселения Назрановского и Малгобекского районов: Экажево, Сурхахи, Сагопши, Пседах, Барсуки и Плиево.

Программа на территории Ингушетии реализуется в два этапа. Первый начался в январе прошлого года, по результатам которого в Назрановском районе было заменено 5 линий электропередачи протяженностью более 200 км. Ко второму этапу республика перешла в декабре 2020 г. и планирует завершить проект по реконструкции линий к ноябрю текущего года.

Поляков обратил внимание на то, что высокотехнологичный СИП весьма надёжен, благодаря чему незаконное подключение к электросети станет невозможным. Возможность хищения электроэнергии исключена ввиду наброса проводов на воздушные линии. За счет этого и будет происходить снижение потерь электроэнергии.

Кроме того, обновление проводов прочной изоляцией обезопасит их для людей, животных и птиц, он также устойчив к замыканиям, вызываемым при перехлесте проводов во время сильного ветра и других неблагоприятных погодных условий.

В свою очередь Владимир Сластенин отметил необходимость своевременной замены отслуживших срок опор, столбов линий электропередач, не ждать появление угрозы падения. Он поручил детально проработать вопрос замены алюминиевого неизолированного провода на СИП с точки зрения экономической выгоды и организовать рабочую группу.