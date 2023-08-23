Спорт

Юные жители Магаса приняли участие в спортивных мероприятиях

Религиозные деятели Магаса продолжают разностороннюю работу с детьми и молодежью

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«Здоровый дух — в здоровом теле» — так можно назвать всесторонний подход религиозных деятелей г. Магаса в вопросе воспитания детей и молодежи столицы. Уже больше года в Магасе на бесплатной основе функционируют просветительские центры при мечети города. В медресе дети получают не только религиозное образование, но также знакомятся с традициями народа, не забывая про творчество и спорт.

17 августа на территории футбольного поля «Спартак» прошли спортивные соревнования среди учеников 8 медресе столицы.

«Мы проводим различные мероприятия. В том числе и спортивные, которые особенно интересны детям и подросткам в летнее время. Пока дети дома и не посещают школу, учителя медресе и имамы решили организовать для них соревнования», — рассказывает религиозный деятель Амир Умаров.

Спортивное мероприятие было организовано медресе при мечети Магаса совместно с городским Центром развития спорта и туризма, в нем приняли участие около 250 детей и подростков. В спортивных играх состязались участники от 6 до 16 лет.

«Мы разделили их на две группы: с 6 до 11 и с 11 до 16 лет. Всего было 4 номинации: бег, подтягивание, отжимание, приседание. Каждый мог принять участие в выбранной им номинации. Также был организован конкурс по перетягиванию каната, в котором участвовали от 10 до 15 человек», — говорит Амир Умаров.

Помимо этого, для ребят была организована викторина, в которой приняли участие и их родители, получившие памятные подарки.

В беге первые места заняли Мурадов Абдул-Малик и Мациев Анзор. Лучшими в отжиманиях оказались Хамхоев Сайфуллах и Акталиев Магомед. Наибольшее количество приседаний были сделаны Медовым Бейали, Зязиковым Мухаммедом-Али, Кузиговым Мухаммедом. В подтягивании сильнейшими оказались Арчаков Абдурахман и Измайлов Абдул-Рахим.

В целях поощрения и мотивации ребят 21 августа при мечети г. Магаса прошло награждение победителей и призеров подарками.

 

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