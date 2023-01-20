Сегодня мне бы хотелось познакомить наших читателей с еще одним самородком ингушского народа — мастером по работе с кожей Хасаном Оздоевым.

Хасан Оздоев — примерный семьянин, образованный человек, грамотный специалист.

«Я учился во второй школе в Сунже, закончил ее хорошистом без троек, шесть четвёрок, остальные пятёрки. Учеба мне давалась легко», — рассказывает он.

Отучившись в Назрановском сельскохозяйственном техникуме на инженера, целеустремленный молодой человек продолжил учебу по той же специальности в государственной сельскохозяйственной академии в Кабардино-Балкарии, в городе Нальчике.

«Пройдя срочную службу на Дальнем Востоке, в Хабаровске, я служил 30 лет в Росгвардии. Полгода как на пенсии...», — говорит Хасан.

Для кого-то профессия становится всем, и, уйдя на пенсию, он теряется и никак не может найти свое место в жизни. Но у нашего героя такого периода не было: будучи разносторонним человеком, он не только не мучился в сомнениях относительно нового этапа в жизни, но, наоборот, уверенно к нему шел.

Хасан Оздоев с раннего детства рос талантливым ребенком: любил рисовать, увлекался резьбой по дереву, умел снимать и проявлять фотографии. Но одно хобби увлекло его на всю жизнь.

«В то время как ребята мастерили из дерева автоматы, лук, рогатку, я отдавал предпочтение работе с кожей. Постепенно интерес перешел в профессиональную деятельность. Сейчас, после того как я ушел на пенсию, появилось время серьёзно заняться этим делом. Это стало профессией моей жизни», — рассказывает он.

Способности ремесленнику передались от родителей: отец Хасана, Хадрис Оздоев, был высококлассным столяром, мать, Лиза Арсельгова, прекрасно шила.

«Отец мой ещё в пятидесятые-шестидесятые годы был сильнейшим мастером по дереву. У него были хорошие станки по тем временам, он делал отличные деревянные окна, двери, плинтусы и другие отделочные изделия. Мою маму звали Лиза, она была швеей, имела среднее профессиональное образование, работала в Доме быта всю жизнь, шила женскую одежду. Можно сказать, я родился в семье ремесленников», — делится Хасан Оздоев.

Поэтому работа с кожей никогда не была ему в тягость. Более того, она стала для него отдушиной в рутине повседневных забот и дел.

«Я приходил домой с работы после смены и всю ночь вплоть до утра мог сидеть и заниматься изготовлением различных вещей из кожи, а утром снова на работу. Можно сказать, что я отдыхаю, когда работаю с кожей, это мое любимое занятие. Кому-то нравится выехать в горы, отдохнуть, а мне нравится создавать свои кожаные изделия», — говорит он.

Хасан Оздоев увлеченно рассказывает о том, как и где изготавливается материал, с которым он предпочитает работать, делится особенностями разных видов кожи, объясняет, как ведется первичная подготовка к созданию кожаного изделия.

«Когда работаешь с рыбьей кожей, если используешь неподходящий клей, кожа расслаивается, теряет цвет. Важно знать, в каком случае какой клей использовать, в каком количестве, как соединять, с какими материалами он держится, а с какими нет».

Сегодня Хасан Оздоев — мастер, чье имя широко известно. Но своего профессионализма он достиг не сразу, а путем постоянного самообразования и самосовершенствования.

«Где я обучался? Надо признать, это у меня от Всевышнего, способности, которые Он мне дал. Но самообучением я занимался всю жизнь, раньше читал книги, с появлением интернета учебный материал стал доступнее, просматриваю ролики. Но в основном моя работа — это то, что требует практики. Без практики никак не получится быть хорошим мастером. Сначала ты пробуешь, в чем-то ошибаешься, потом исправляешь... так и учишься. Все приходит с опытом», — рассказывает мастер по работе с кожей.

Уникальность его изделий состоит в том, что он освоил технику работы с разными видами кожи, что не под силу ремесленникам, занимающимся с более простыми материалами. Свои изделия Хасан Оздоев изготавливает из кожи осетра, питона, ската, крокодила, страуса, игуаны, что требует глубоких знаний и особого мастерства.

«К примеру, кожа ската. Она очень грубая, как панцирь, у нее костяное покрытие, она не гнется. И резать ее какими-то инструментами, ножами смысла нет, так как защитный сверху слой ее как кость. Поэтому, когда делаешь какие-то изогнутые изделия, к примеру, чехол на телефон, ее нужно уметь загнуть, и дело на этом не заканчивается. После необходимо подобрать клей и проделать работу так, чтобы кожа держалась, долго носилась. Если же кожу ската неправильно, грубо согнуть, то сверху слетают с нее „жемчужинки“, и она становится негодной».

Хасан Оздоев предпочитает изготавливать галантерейные изделия из кожи итальянской выделки: ремни, кошельки, чехлы и др., заказы на которые поступают из разных регионов. Его работы, изготовленные в национальном стиле, и вовсе имеют спрос по всему миру.

Но этим мастер ограничиваться не стал, пробуя свой талант и в новых для себя сферах, создавая эксклюзивные вещи, такие как средневековые доспехи, изготовленные из кожи буйвола, на основе собранной им информации из рассказов представителей старшего поколения и соответствующей литературы.

«Я также изготавливаю кожаные доспехи: мужские, женские, детские. Их заказывают обычно лучники, конники и на спектакли. Но и байкеры также любят жилетки, сделанные из кожи», — делится он.

Хасан Оздоев полностью погружен в любимое дело, принимая участия в различных республиканских и межрегиональных мероприятиях и выставках, проводя обучающие мастер-классы, в которых активно проявляют себя и его собственные дети, ставшие одновременно для него и первыми учениками, и помощниками.

«Я состою в Ассоциации ремесленников Ингушетии. Вступил туда благодаря ее руководителю Адаму Галаеву и познакомился со многими другими талантливыми ремесленниками. Адам очень хороший, грамотный парень. У нас таких ребят много, но он отличается, очень любит свое дело, и оно у него получается», — рассказывает он.

Сегодня мысли мастера устремлены к новым целям.

«Моя работа для меня сейчас всё. Важно передать знания подрастающему поколению, чтобы возродить и сохранить это ремесло», — поделился с нами своими планами Хасан Оздоев.