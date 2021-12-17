В жизни всегда есть место подвигу
Решительные действия на пожаре ингушского студента Мухаммад-Басира Цурова помогли спасти человека
Действовать смело и решительно в экстремальных ситуациях умеет далеко не каждый человек. Эти качества характера высоко ценятся во многих профессиях, в том числе в профессии -пожарный. Студент пожарно-спасательного колледжа Ингушетии Мухаммад-Басир Мухмадович Цуров спас человека на пожаре.
Не так давно, в Альтиевском административном округе г. Назрани случился пожар в частном домовладении. Об этом газете «Ингушетия» рассказал глава администрации АО Альтиево Магомет Мальсагов. Площадь пожара составила 20 кв. м, по данным МЧС.
Мухаммад-Басир, увидев разгорающийся пожар, оперативно принял меры: позвонил в пожарную службу, отключил систему газоснабжения дома и принялся тушить пламя, спасать людей и имущество до приезда огнеборцев. В опасных условиях задымления и возможного взрыва он спас женщину, находившуюся в строении и часть вещей.
В результате быстрых, умелых и решительных действий Мухаммад-Басир Цуров сумел предотвратить распространение огня на соседние дома и спас человека. Это пример того, что личные качества человека при наличии профессиональных навыков и знаний всегда приносят большую пользу, позволяют вовремя предотвратить опасности, которые случаются в жизни людей.
Напомним, на тушение пожара привлекались силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия в количестве 9 человек и 2 единицы техники.