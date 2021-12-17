Не так давно, в Альтиевском административном округе г. Назрани случился пожар в частном домовладении. Об этом газете «Ингушетия» рассказал глава администрации АО Альтиево Магомет Мальсагов. Площадь пожара составила 20 кв. м, по данным МЧС.

Мухаммад-Басир, увидев разгорающийся пожар, оперативно принял меры: позвонил в пожарную службу, отключил систему газоснабжения дома и принялся тушить пламя, спасать людей и имущество до приезда огнеборцев. В опасных условиях задымления и возможного взрыва он спас женщину, находившуюся в строении и часть вещей.

В результате быстрых, умелых и решительных действий Мухаммад-Басир Цуров сумел предотвратить распространение огня на соседние дома и спас человека. Это пример того, что личные качества человека при наличии профессиональных навыков и знаний всегда приносят большую пользу, позволяют вовремя предотвратить опасности, которые случаются в жизни людей.

Напомним, на тушение пожара привлекались силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия в количестве 9 человек и 2 единицы техники.