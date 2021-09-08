— Не исключением была и наша республика, — говорит член Общественной палаты Ингушетии, председатель русской НКО «Русь» Антонина Хасиева. — В современной Республике Ингушетия перепись населения также проходила дважды. Перепись населения проводилась по всей территории Российской Федерации по единой государственной статистической методологии в целях получения обобщенных демографических, экономических и социальных сведений на основании Федерального Закона «О Всероссийской переписи населения». По данным 2010 года, население республики составляло 412 529 человек. Из них городское население — 157 816 человек, сельское — 254 713 человек. Трудоспособное население составляло 93 555 чел. (59,3% от общей численности населения). Высшее и послевузовское образование имели 16% населения республики: соответственно 41 417 чел. и 4 600 чел. Неграмотных — 5 170 чел. (1,8%).

В списке вопросы о составе населения, об образовании, национальной принадлежности, социальном статусе и так далее. Среди прочих в переписном листе под номером 10 будет вопрос «Владеете ли вы русским языком?» и уточнение «Используете ли вы его в обычной жизни?». В обоих случаях предлагается два варианта ответа: «да» и «нет».

Следом под номером № 11 будет вопрос «Какими иными языками Вы владеете?». Здесь респондент может назвать до трёх вариантов. Они записываются в свободной ячейке. Это делает переписчик со слов респондента или сам участник переписи на портале Госуслуг. Также выделено отдельное поле, в котором можно поставить отметку о владении жестовым языком глухих.

И ещё будет вопрос под номером 12 — «Ваш родной язык?». Здесь участник переписи вправе назвать язык, который считает родным, даже если он не был отмечен выше. Здесь всё-таки хочется отметить печальный факт относительно ингушского языка, которому в системе образования уделяется недостаточное внимание. Но будем надеется, что министерство образования республики уделит этому вопросу должное внимание. Уже намечены позитивные тенденции в этом направлении на новый учебный год. Будем надеяться на лучшее.

А пока призываю всех жителей принять активное участие во Всероссийской переписи населения. Ведь не секрет, что данные, полученные во время переписи, не являются персонифицированными, то есть не привязаны к конкретному гражданину. Перепись проходит для отслеживания глобальных тенденций в обществе и поможет в дальнейшем наметить правительству план экономического, социального и демографического развития нашего общества. Именно в этих целях использовались данные переписи населения во все времена.