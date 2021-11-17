Коронавирус

Профилактические меры против коронавируса

Республиканская стоматологическая поликлиника в столице Ингушетии гарантирует безопасность пациентов

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Республиканская стоматологическая поликлиника имени М-Б. О. Мальсагова в Магасе чётко следует рекомендациям Роспотребнадзора по региону относительно мер профилактики коронавирусной инфекции.

В условиях пандемии каждое медицинское учреждение обязано гарантировать безопасность пациентов. Профилактические меры против коронавируса особенно актуальны в стоматологии, поскольку зараза распространяется в основном воздушно-капельным путем.

Как сообщили газете «Ингушетия» в республиканском Минздраве, клиника функционирует в режиме соблюдения повышенной санбезопасности: влажная уборка проводится несколько раз в день; генеральная уборка проводится ежедневно; дверные ручки, сиденья, зона ресепшен обрабатываются каждые полчаса сильными дезинфекторами, безопасными для человека.

В клинику не пускают пациентов с признаками простудных заболеваний. Во время записи на прием с каждым человеком проводится беседа относительно его состояния здоровья, и если замечаются симптомы простуды, рекомендуется отложить визит к стоматологу на более поздний период.

«Мы требуем от пациентов соблюдать эпидемиологические меры осторожности, поскольку пациенты, особенно в стоматологической поликлинике, легко могут заразить врача, у которого также есть семья. Но опять же, какой бы ни была ситуация с распространением вируса, мы не можем отказать в помощи пациентам, поэтому поликлиника работает в штатном режиме», — отметил главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Абукар Мальсагов.

Все сотрудники клиники соблюдают масочно-перчаточный режим не только непосредственно во время работы с пациентом, а постоянно. Пациенты могут войти в клинику только в маске, и не снимать ее до самого приема стоматолога. После любого контакта с дверными ручками и перилами пациент может обработать руки или тщательно вымыть их с мылом в санузле.

За состоянием здоровья сотрудников также тщательно следят. К работе не допускаются сотрудники с признаками гриппа, ОРВИ, коронавируса. Инструменты для многоразового использования стерилизуются дважды, все остальные инструменты предоставляются в индивидуальных упаковках.

«Причина максимально высокой опасности именно для стоматологов в том, что при специфике нашей работы риск заражения врача и ассистента (но особенно врача) при лечении больного коронавирусом пациента при использовании обычных средств индивидуальной защиты равен 99,99%. А специфика эта возникает при работе на расстоянии порядка 30-50 см и работе бормашиной, когда в результате воздействия водно-воздушной смеси под давлением создается мелкодисперсный аэрозольный поток (в том числе из слюны пациента), проникающий через обычную маску с первым же вдохом врача, как лекарство при ингаляции», — подчеркнули специалисты.

Напомним, Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в России до 2024 года. Соответствующее постановление главного санитарного врача опубликовано на днях на официальном интернет-портале правовой информации.

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