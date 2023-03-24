Дата эта обозначена по инициативе Всемирной организации здравоохранения в 1993 году, объявившей туберкулёз глобальной проблемой человечества. Основная цель этого дня — повышение осведомлённости жителей планеты о глобальной эпидемии туберкулёза и о методах борьбы по ликвидации этого заболевания.

Такого рода мероприятия проводятся повсюду, в том числе и сотрудниками Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Республики Ингушетия (РЦОЗИМП)

— Главная наша задача, — говорит врач Центра медицинской профилактики Милана Евлоева, — расширить информационную деятельность, чтобы поднять уровень осведомленности о туберкулезе и о новых методах профилактики этого заболевания.

Туберкулёз — это тяжелое инфекционное заболевание, которым страдают люди по всему миру. Страдают все категории лиц, от бедных до богатых. Но этого можно избежать, если не пренебрегать профилактическими мерами и плановыми медицинскими осмотрами.

Несмотря на то, что в последние годы медицина достигла хороших результатов в борьбе с туберкулёзом, можно сказать, мы достигли определённого прогресса, туберкулёз всё же продолжает оставаться огромной проблемой общественного здравоохранения. По последним цифрам, которые предоставила Всемирная организация здравоохранения, 10 миллионов человек страдают туберкулёзом по всему миру. А один болеющий туберкулезом человек заражает от 10 до 25 человек за год. А теперь представьте себе, как эти цифры могут подскочить, если мы не будем вести постоянную борьбу с этим коварным заболеванием.

Как видим, туберкулез продолжает оставаться одним из наиболее социально значимых инфекционных заболеваний и на территории нашей страны, и нашей республики, несмотря на то, что в многолетней динамике заболеваемости наметилась тенденция к стабилизации и снижению уровня заболеваемости туберкулезом, благодаря работе специалистов, в том числе и в нашем регионе.

Так, в течение последних семи лет (с 2015 года) в Республике Ингушетия отмечается положительная динамика снижения показателей заболеваемости и смертности от туберкулеза.

За последние три года снижение заболеваемости от туберкулеза в Республике Ингушетия составило 19,8%, снижение показателя смертности от туберкулеза — 33,3%.

Но тем не менее Республика Ингушетия по эпидемиологической ситуации по туберкулезу занимает 31 ранговое место среди субъектов РФ. Пик заболеваемости туберкулезом мужчин приходится на возраст 35-44 года, а женщин — 65 лет и старше.

Но вот очень печальный факт: в 2022 году впервые зарегистрированы с туберкулезом 8 детей. Показатель заболеваемости туберкулезом детей в возрасте 0 до 14 лет вырос по сравнению с 2021 г. на 13% и составил 5,9 на 100 тыс. детского населения. Но по показателю смертности населения от туберкулеза, который является самым информативным для оценки эпидемиологической ситуации, у нас в республике в 2022 г. он снизился по сравнению с 2021 годом на 20% и составил 0,8 на 100 тыс. населения.

Чего следует предостерегаться населению, чтобы не заболеть туберкулезом? Всем известно, но повторить не мешает ещё раз, что главным источником заражения является человек, который болеет туберкулезом легких. Путь заражения туберкулезом воздушно-капельный, а значит, в первую очередь поражаются лёгкие. Палочка Коха, возбудитель болезни, может попасть с пылью, где она оказалась по тем или иным причинам, в том числе и при несоблюдении больным санитарно-гигиенических правил. Риск заражения туберкулезом повышается в плохо проветриваемом помещении, при тесном контакте с больным, при большой скученности людей.

Опасность ещё в том, что во внешней среде микробактерии туберкулёза сохраняются длительное время. Палочка Коха жизнеустойчива, хорошо переносят низкие и высокие температуры.

Что мы можем сделать, чтобы не заболеть? Это прежде всего проводить своевременную иммунизацию против туберкулеза в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Ну и, конечно же, вести здоровый образ жизни, питаться полноценно и рационально, обязательно с содержанием достаточного количества белков. И отказаться от вредных привычек, которые снижают иммунитет организма.

Для профилактики заболевания или раннего выявления туберкулеза необходимо проводить регулярное флюорографическое обследование и не пренебрегать иммунодиагностикой пробы Манту или «Диаскинтест». По сегодняшний день проба Манту — это единственный метод выявления сенсибилизации (чувствительности) организма ребёнка к возбудителю туберкулеза. А «Диаскинтест» — это тест, а не прививка. Он отражает рефлекс организма на деятельность палочек туберкулеза. Это ответ иммунной системы на проникновение в организм белковых аллергенов, который заявляет, насколько она «знакома» с этими антигенами.

Запомните, что в составе «Диаскинтеста» и пробы Манту нет дееспособных палочек Коха. Так что заболеть туберкулезом после их введения в организм невозможно. Поэтому не стоит бояться процесса проведения пробы Манту или «Диаскинтеста».

Пользуясь случаем, через газету «Ингушетия» ещё раз призываем население ежегодно проходить флюорографию и своевременно вакцинировать детей. Это не только предотвратит риск заболеваемости, но и поможет постановке раннего диагноза, убережёт от тяжёлых последствий данного заболевания, коим являются туберкулезный менингит и милиарный туберкулёз.

Напомним, что в целях профилактики туберкулезом Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики проводит лекции для студентов и школьников, где разъясняются вопросы, связанные с профилактикой туберкулёза. Совместно с волонтёрами идёт раздача информационного материала, буклетов и брошюр по мерам профилактики этого заболевания. Также центр размещает информационные посты по данной тематике и статьи, посвящённые Всемирному дню борьбы против туберкулёза.