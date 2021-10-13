13 октября объявлен Всемирным днем борьбы с тромбозом. В России этот день проводится второй год, он посвящен всем формах тромбоза и нарушениям свёртывания крови. Первый Всемирный день борьбы с тромбозом был проведен по инициативе Международного общества по тромбозу и гемостазу в 2014 году с целью привлечения внимания к методам профилактики и лечения тромботических заболеваний и их влиянию на жизни пациентов по всему миру. Дата 13 октября была выбрана не случайно — именно в этот день родился Рудольф Вихров, основоположник патофизиологии тромбоза.

На сегодняшний день статистика распространения тромбоза крайне неутешительна — около 40% людей по всему миру сталкиваются с образованием тромбов. Ежегодно от последствий тромбоза погибает один из 250 человек, живущих на Земле, несмотря на достаточное количество лекарственных препаратов, применяемых в лечении данного недуга.

Что же такое тромбоз и можно ли защитить себя от этого недуга, расскажет читателям врач медицинской профилактики Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Д. Дзортова:

— Тромбоз характеризуется формированием внутри кровеносных сосудов сгустков крови (тромбов), которые препятствуют току крови по кровеносной системе. Если кровеносный сосуд повреждается, то организм использует тромбоциты и фибрин для формирования сгустка крови, который предотвращает потерю крови. Однако тромбы могут образовываться в кровотоке даже без повреждения сосудов, приводя к значительному нарушению тока крови по сосуду и ряду жизнеугрожающих осложнений в виде инсульта, инфаркта миокарда, ишемии органов брюшной полости и т. д.

К основным факторам риска развития тромбоза относится:

— возраст более 40 лет. Чем старше человек, тем выше становится риск тромбоза;

— ожирение. У людей, страдающих ожирением, риск развития тромбоза значительно выше, чем у людей с нормальным телосложением;

— госпитализации по поводу оперативного лечения или острого состояния, травмы и переломы нижних конечностей. Как правило, после оперативного лечения или травм и переломов нижних конечностей ограничена двигательная активность, что повышает риск развития тромбоза, с целью его предупреждения пациентам назначают соответствующее лечение и раннюю двигательную активность;

— беременность и послеродовый период. В период беременности риск тромбоза значительно повышается. Во время вынашивания плода очень важно позаботиться о своем здоровье, именно поэтому необходимо проконсультироваться с лечащим врачом о мерах профилактики тромбоза;

— применение оральных контрацептивов и гормональных препаратов. Женщинам, которые принимают препараты, содержащие эстрогены, следует внимательно следить за показателями свертываемости крови и регулярно консультироваться с доктором о возможных рисках тромбоза.

Также ряд заболеваний, таких как тяжелые заболевания легких, ишемическая болезнь сердца, перенесенный ишемический инсульт, онкологические заболевания и варикозная болезнь легких могут приводит к развитию тромбоза. Причиной тромбоза может быть и наличие венозного тромбоза в анамнезе. Повышенному риску тромбоза подвержены лица, перенесшие его ранее, или лица, у близких родственников которых отмечался тромбоз.

Но есть ряд врачебных рекомендаций, которых следует придерживаться, чтобы избежать тромбоза. Прежде всего придерживаться правильного питания, направленного на минимизацию рисков тромбоза. Предпочтение следует отдавать регулярному употреблению в пищу нежирного мяса, рыбы не менее 2-х раз в неделю, различных каш, макарон твердых сортов, овощей, бобовых, фруктов. Также обязательно соблюдать питьевой режим и выпивать в сутки 1,5-2 л воды. Сократить до минимума жирное мясо и субпродукты, сливочное и растительное масла, копчености, колбасы, жирные молочные продукты, газированные напитки, хлебобулочные изделия.

Следует отказаться от вредных привычек и проводить больше времени на свежем воздухе за прогулками. Очень важно бороться с гиподинамией и регулярно заниматься хотя бы минимумом физической активности.

Очень важно своевременно диагностировать и лечить заболевания, которые могут привести к тромбозу. По заключению врача в каждом индивидуальном случае может решаться вопрос о назначении специальных препаратов, снижающих вязкость крови.

Берегите себя и будьте здоровы!