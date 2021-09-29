Всемирный день сердца — это глобальная кампания в области здравоохранения, основная задача которой — повышение осведомленности о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, причинах их возникновения и способах предотвращения.

Цель Всемирного дня сердца — содействие распространению профилактических мер, позволяющих сократить число сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире, донести до сознания мирового социума, какую опасность таят в себе патологии сердца и кровообращения, и пропагандировать важность активного образа жизни для здоровья сердца.

О факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний с читателями беседует врач медицинской профилактики Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Д. Дзортова:

— Проблема малоподвижного образа жизни стала наиболее актуальной в середине прошлого века, когда ввиду технического прогресса увеличилось число лиц с постоянным недостатком физической активности. И в настоящее время, по оценке Всемирной организации здравоохранения, физическая активность около 60% населения Земли не достигает необходимого уровня для поддержания и сохранения здоровья, вызывая ежегодно около 1,9 млн смертей в мире.

Таким образом, низкая физическая активность служит одной из основных причин смертности и рассматривается как один из главных корригируемых факторов риска ССЗ.

Физическая активность оказывает многостороннее влияние на организм, способствуя риску возникновения ССЗ и общей смертности. Существует внушительная доказательная база, свидетельствующая о связи между степенью физической активности и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Следует отметить, что люди, чьи профессии подразумевают двигательную активность, заболевают ишемической болезнью сердца в 2 раза реже тех лиц, чьи профессии связаны с меньшей подвижностью.

Основной профилактической мерой ССЗ является движение, дозированные физические нагрузки и здоровый образ жизни. Разумный двигательный режим должен сочетаться с рациональным питанием и отказом от вредных привычек. Очень полезна ежедневная получасовая физическая нагрузка, пешие прогулки (не менее 2 км) и утренняя зарядка. Они могут творить чудеса!

С гиподинамией можно бороться, как мы уже сказали, методом быстрого шага. Ходьба — один из самых удобных видов физических упражнений. Шаг должен быть шире, а темп интенсивнее, чем при обычной ходьбе. Рекомендуется идти со скоростью от 4 до 9 км в час.

Не менее полезен бег трусцой. Считается лучшим средством для укрепления сердечно-сосудистой системы.

Езда на велосипеде также поддержит и укрепит ваше здоровье. Велосипед — прекрасное средство для занятий спортом. При этом сжигается до 700 калорий в час. Единственное условие, предъявляемое к этому виду, — это быть внимательным и соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать ДТП.

И наконец, плавание. При плавании задействуются все основные группы мышц. Данный вид спорта оказывает доказанное благоприятное действие на опорно-двигательный аппарат, дыхательную систему, метаболизм и не менее полезен для сердечно-сосудистой системы, способствуя улучшению кровообращения и тренировке сердечной мышцы.

Будьте здоровы и берегите себя!