Каждый год выдвигается определённая тема на день здоровья, актуальная для всего мира в целом. В прошлом году была тема «Наша планета, наше здоровье», а в 2021 году — «Построим более справедливый, более здоровый мир».

В 2023 году темой Всемирного дня здоровья явилась «Здоровье для всех». Эта тема указывает на обширность обхвата медицинскими организациями людей разного возраста для оказания медицинской помощи.

В этот день Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики проводит тематические лекции и организуает собрания медицинских работников, где специалисты делятся полученными знаниями и опытом с коллегами.

Врачи центра информируют население региона о том, что важно своевременно проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию.

Праздник являет собой заботу о физическом и эмоциональном здоровье населения, а также стремится защищать от вредного воздействия на здоровье человека окружающей среды.

Всемирная организация здравоохранения с каждым годом стремится улучшить методы лечения, диагностики и профилактики заболеваний, охватывая при этом различные категории возрастных групп, а также больных, которые страдают редкими генетическими заболеваниями.

— Принцип «Здоровье для всех» позволяет улучшить доступ к услугам здравоохранения, улучшая социальные и экономические условия проживания жителей, — говорит врач республиканского центра Малика Евлоева, — что позволяет напомнить гражданам о том, как важно заниматься своим здоровьем, начинания с раннего возраста. В свою очередь, благодаря постоянному усовершенствованию медицинской службы, с каждым годом увеличивается продолжительность жизни людей и улучшается её качество.

Буквально несколько десятков лет назад люди умирали от болезней, которые сегодня лечатся успешно, тем не менее открываются новые методы диагностики, придумываются все новые лекарственные средства, которые помогают в борьбе со многими заболеваниями.

Наше здоровье в наших руках. Нужно помнить это всегда, и то, что здоровье — это не только отсутствие каких-либо заболеваний и увечий, но и психологическая стабильность, возможность ощущать мир ярко, возможность взаимодействовать с этим миром, улучшая его.

Для формирования здоровой нации нужно следить за своим здоровьем, проходить профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию и своевременно прививаться, для того чтобы создать коллективный иммунитет.