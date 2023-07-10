Это негативным образом влияет на здоровье человека — как физическое, так и эмоциональное. А это в свою очередь может привести к серьёзным последствиям. Какие бывают причины стресса и как профилактировать стресс на рабочем месте, расскажет инструктор по гигиеническому воспитанию Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Салима Белхароева.

— Стресс — это патологическое состояние организма, которое возникает при воздействии на человека определенных факторов, например, смена места работы, чрезмерная нагрузка в работе или же, наоборот, монотонная работа. Причины стресса могут быть различные — от физического напряжения до неблагоприятных условий окружающей среды.

Наиболее часто встречающиеся причины стресса — это большие нагрузки на работе, грубое начальство, проблемы с домочадцами, отсутствие поощрений на работе, проблемы с коммуникативными навыками, плохо проветриваемое помещение или вообще плохие условия для работы.

Когда человек испытывает стресс, это проявляется в виде частой смены настроения, повышения раздражительности и развития проблем с концентрацией внимания и сном. У него повышается давление, уровень холестерина, учащается пульс, увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний. При длительном стрессе может возрастать риск заражения респираторными вирусными инфекциями. Стрессовое состояние нередко сопровождается болями в желудке, тошнотой и рвотой.

Есть признаки стресса, которые можно определить по поведению человека. Это проблемы с концентрацией внимания, быстрая или наоборот вялая речь, ухудшение памяти, бессонница.

Наиболее часто испытывают стресс люди в возрасте от 26 до 45 лет, а люди пенсионного возраста менее подвержены стрессам. Для большинства жителей региона стресс проявляется в виде тревожности, беспокойства, нарушений сна и усталости.

При длительном, хроническом стрессе на работе у человека может развиться синдром эмоционального выгорания, это когда происходит эмоциональное, умственное и физическое истощение и, конечно, это приводит к нарушению продуктивности в работе, к усталости и бессоннице.

При стрессе на работе можно попытаться помочь себе, главное, не прибегая к губительным и пагубным «помощникам», таким как алкоголь, наркотические и психоактивные вещества и табак.

Если вы чувствуете напряжение, используйте жевательную резинку, карамель с мятой или маленькую дольку шоколада, можно выпить чашку горячего сладкого чая или горячего шоколада.

Также очень важно не поддаваться агрессии и злобе, не заедать стресс потреблением пищи и сладкого, так может сформироваться привычка, от которой впоследствии трудно избавиться.

Что касается злоупотребления кофе при стрессе, нужно проговорить, что кофе повышает уровень адреналина и поэтому лучше заменить кофе на зелёный чай, в нем содержатся антиоксиданты и аминокислота L-теанин, которая смягчает реакцию организма на стресс.

Берегите себя и свой психоэмоциональный баланс.