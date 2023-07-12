По статистике, подростки более склонны лишать себя жизни, и причин этому много, начиная с элементарного — «непринятия» себя, своей внешности, заканчивая гормональными дисбалансами в переходном возрасте и увлечением анимешными картинами.

Детский суицид, хоть и встречается реже, чем подростковый, но все же имеет статистические данные с возможными итогами. Не стоит забывать, что дети и младше 10 лет могут думать о суициде, хотя диагностический поиск склонностей к суициду немного сужен. Желание смерти — это достаточно распространённый «выход» из стрессового состояния у детей. Часто замкнутый ребёнок ощущает одиночество, утрату смысла жизни, собственную ненужность, прорабатывает стресс внутри себя, размышляя о возможных способах уйти от стресса.

Любая смерть — это трагедия для семьи, родственников, друзей. Но суицид можно предотвратить, считает инструктор по гигиеническому воспитанию Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Салима Белхароева.

— Суицидальное поведение — это проявление суицидальных мыслей, намерений, высказываний, угроз, попыток, покушений, — говорит она. — Если спросить: «Что становится причиной суицида?», школьники говорят о проблемах в школе, непонимании родителей, конфликтах с друзьями и об одиночестве.

Психологи утверждают, что роль друзей в школе очень значима в установке причин суицида, и школьные неприятные ситуации становятся важной каплей в решении уйти из жизни.

Для того чтобы избежать суицида, нужно внимательно следить за ребёнком и тогда можно вовремя заметить тревожные «звоночки», которые говорят о психоэмоциональном состоянии ребёнка.

К такому кризису ребёнок приходит не за несколько дней. Он думает об этом неделями, и зачастую в попытке обратиться за помощью к взрослым ребёнок даёт некоторые «сигналы», которые могут быть оценены как необычное поведение или же просто гормональный стресс у ребёнка. Поэтому родителям очень важно говорить со своим ребёнком, важно понять, что его беспокоит. Если же ребёнок через многочисленные беседы с родителем не «расколется», то тут нужно обратиться к профессиональной помощи и диагностировать состояние вашего ребёнка.

Здесь очень важно участие каждого взрослого в жизни ребенка. Своевременная поддержка семьи и педагогов могут спасти ему жизнь. Если он в школе — то это классный руководитель, директор, школьный психолог. Когда в семье — то родители и близкие. Взрослые играют неимоверную роль в предотвращении страшных последствий обычного на первый взгляд стрессового состояния ребенка.

Много трагедий избежали родители «спокойных» детей благодаря своевременной психологической поддержке, внимательности и участию в жизни своего ребенка.

На что же нужно обращать внимание взрослым? О каких тревожных звонках говорят специалисты? Это прежде всего отрешенность сознания, а если и воспринимает действительность, то фрагментарно. То есть ребёнок вроде рядом, но мысли его обращены глубоко внутрь себя. У него сниженные реакции на внешние раздражители. Ребёнок суетлив, проявляет неадекватные поступки и высказывания. В его словах можно заметить признаки готовящейся «разлуки». Это может быть написание писем, раздаривание ценных для подростка личных вещей и т. д.

Очень важно обратить внимание на изменение привычек сна, еды, появление разговоров о самоубийстве, смерти, наличие друзей-самоубийц и друзей с суицидальными попытками.

Родителям нужно взять на заметку, что воспитание детей начинается с личного примера. Нельзя сравнивать ребёнка с другими детьми, а также критиковать, указывать на недостатки внешнего характера. Нельзя часто наказывать детей за ошибки. Нужно стараться вместе исправлять их, помогать ребёнку и поддерживать его во всех начинаниях. Помнить, что поощрение детей — это сильная поддержка со стороны родителя и хороший стимул для развития. Нельзя при проступках начинать сразу ругать ребенка, нужно попытаться разобраться, почему он так сделал, научиться договариваться с ребёнком.

Нельзя резко переставать любить ребенка при его ослушании и говорить, что «я тебя больше не люблю из-за твоих поступков», так у него может сформироваться боязнь быть брошенным. Нужно говорить ребёнку также и о своих чувствах, не бояться быть слабым перед ним, просить помощь у него, чувствовать его эмоционально, делиться с ним новостями. Ребёнок тогда тоже будет рассказывать и делиться своими переживаниями, ведь вы показали, что это и есть нормальные семейные взаимоотношения.

Родителям важно быть именно участником в жизни ребенка, а не просто наблюдателем. Важно постоянно строить доверительные отношения со своими детьми, все темы в семье должны быть открытыми для обсуждения.

Родители и педагоги должны быть внимательны к детям, знать, какие у них увлечения, с кем ваш ребёнок дружит, как на него влияют друзья — негативно или позитивно. Доверительные отношения между вами помогут ему разбираться в людях.

Каждый взрослый должен понять, что выстроить доверительные отношения с детьми возможно, только работая над этим каждый день. Ведь одно упущение за упущением, и ниточка доверия вашего ребёнка к вам разорвётся. К сожалению, статистика суицидов говорит нам, что не все родители справляются со своей ответственностью и в действительности упускают из рук возможность спасти своего малыша. Очень значима здесь роль педагогов. Ведь большую часть дня дети проводят в школе. Ни в коем случае нельзя упускать из внимания поведение ребёнка. Если вы заметили вышеперечисленные изменения в его поступках, необходимо привлечь внимание школьного психолога.

Здоровья вам и терпения.