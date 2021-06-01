ГБУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» уделяет особое внимание деятельности, направленной на повышение знаний населения о пагубном влиянии на организм употребления табака и целесообразности отказа от данной привычки. Об этом и другом рассказывает врач по медицинской профилактике Д. Дзортова.

— По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня на земле курят 1,26 миллиарда человек — 47% всех мужчин и 12% женщин. Каждый день от последствий этой вредной привычки умирает 10 тысяч человек, каждый год — около 4 миллионов. По прогнозам, к 2021 году жертвами табака ежегодно будут становиться около 10 миллионов человек.

В России курят 70,5% мужчин работоспособного возраста и до 30% женщин. Это самые высокие показатели среди индустриально-развитых стран. К сожалению, статистика по распространенности табакокурения остается крайне неутешительной и на территории нашего региона, где неуклонно растет количество курящих лиц, в том числе несовершеннолетних.

Курение оказывает пагубное воздействие на людей любого пола и возраста, приводя к различным заболеваниям, зачастую смертельным. Также следует помнить, что пассивное курение равнозначно вредно, особенно для детей. Употребление табачных изделий достоверно приводит к развитию заболеваний органов дыхания, также сердечно-сосудистой патологии, провоцируя инфаркт миокарда. Курение значительно ухудшает состояние кожи и ногтей, провоцирует кариес и различные заболевания ротовой полости.

Вторичный табачный дым, вдыхаемый при пассивном курении, также негативно влияет на дыхательную, сердечно-сосудистую системы, повышает риск развития инфаркта, ишемической болезни сердца и рака лёгких.

В завершение нашей короткой беседы хочется сказать, в пользу отказа от курения, что через 20 минут после этого нормализуется частота сердечных сокращений; через 12 часов уровень угарного газа в крови нормализуется; через две недели начнет улучшаться функция легких; через 1 месяц уменьшится кашель; через 5-15 лет риск инсульта станет таким же, как и у некурящих; через 15 лет риск сердечно-сосудистых заболеваний станет таким же, как и у некурящих.

В рамках Всемирного дня против табака целевую аудиторию для просвещения представили студенты Назрановского аграрного техникума имени И. Б. Зязикова. В ходе мероприятия сотрудники центра провели беседу, в которой были освещены вопросы распространенности на территории региона табакокурения; ряде заболеваний, провоцируемых данной привычкой, и даны соответствующие рекомендации по отказу от курения.

В завершение мероприятия студенты имели возможность принять участие в викторине на предмет усвоения изложенной медицинскими сотрудниками центра информации и задать интересующие вопросы.