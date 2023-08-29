Здоровый образ жизни — это действия, способствующие укреплению и сохранению иммунитета и физических возможностей, устранению факторов, негативно влияющих на самочувствие и организм в целом. Как такового строгого понятия ЗОЖ не сформулировано, поэтому люди часто воспринимают его по-своему, кто-то усиленно занимается спортом, другой отказывается от алкоголя и сигарет.

Каким правилам надо следовать, чтобы оставаться здоровым, расскажет инструктор по гигиеническому воспитанию Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Салима Белхароева.

— Здоровый образ жизни — это самое важное в предотвращении развития заболеваний и укреплении здоровья на долгие годы. Для того чтобы оставаться здоровым, надо вести правильный образ жизни — это главная составляющая в профилактике хронических заболеваний.

Есть много правил здорового образа жизни, но самые основные из них — это отказ от курения и алкоголя, ежедневное потребление овощей и фруктов, физическая активность каждый день, уменьшение в рационе соли, мучного, жирного и острого.

Надо отметить, что наиболее часто встречающиеся хронические заболевания у лиц, проживающих в Ингушетии, это сердечно-сосудистые заболевания, а также хронические заболевания дыхательной системы, сахарный диабет и онкологические заболевания.

Ошибочно считать, что наследственная предрасположенность и экология — это главные виновники в возникновении данной патологии. По данным ВОЗ, генетические факторы как причина возникновения хронических заболеваний составляют 15-20%, экологические условия — 20-25%, роль системы здравоохранения составляет 20-15%, а образ жизни и поведение — 50-55%.

Среди факторов риска, негативно влияющих на здоровье человека, как мы уже отметили, курение, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни, употребление алкоголя и психотропных веществ, стресс и депрессивные состояния. К примеру, из-за низкого уровня активности люди стали чаще обращаться к врачам с патологиями сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.

Надо отметить, что Всемирная организация здравоохранения определяет сегодня здоровье как «состояние полного душевного, физического и социального благополучия», а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Потому выходит, что здоровый образ жизни направлен на физическое, социальное и душевное благополучие и, разумеется, на уменьшение страданий от болезней.

Человек, придерживающийся основных принципов ЗОЖ, проживает долгую, активную, гармоничную и счастливую жизнь. Но следует учесть, что ЗОЖ не гарантирует отсутствие заболеваний. Такого понятия в медицине нет. Но здоровый образ жизни с полной гарантией даёт возможность заложить научно доказанные основы долгосрочного здоровья и способствует снижению рисков неинфекционных заболеваний.