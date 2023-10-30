О ее целях и задачах корреспонденту газеты «Ингушетия» рассказала инструктор центра по гигиеническому воспитанию Салима Белхароева.

— В эту неделю Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики проводит тематические лекции и семинары для населения региона с целью повышения осведомленности о важности поддержания душевного комфорта, — говорит она. — Стремительный темп современной жизни привел к значительному увеличению физической, умственной и эмоциональной нагрузки на человека, вызванной повседневными проблемами, межличностными отношениями, содержанием профессиональной деятельности и информационной перегрузкой. Часто человеку приходится пребывать в состоянии эмоционального напряжения, испытывать повышенное чувство тревоги, беспокойства, неуверенности в себе. Вы испытываете так называемый стресс.

Стресс — это реакция человеческого организма на чрезмерные физические нагрузки, негативные и положительные эмоции. Организм человека во время стресса вырабатывает гормон адреналин, который заставляет вас искать выход. Стресс нужен каждому, но он необходим только в умеренных количествах, потому что он заставляет нас думать и искать способы выхода из проблемы. Но, с другой стороны, слишком сильный стресс может ослабить организм, потерять силы и, соответственно, вызвать серьезные заболевания.

По словам собеседницы, любые позитивные изменения заставляют нас приспосабливаться к новым ситуациям.

— Но при различных переживаниях и шоковых ситуациях, которые происходят в нашей жизни, реакция организма на стресс, по сути, одна и та же: в организме запускаются биохимические процессы, цель которых — справиться с экстремальными ситуациями, — продолжает она. — Последствия стрессов суммируются и накапливаются с течением времени. Симптомы могут усиливаться постепенно или проявляться внезапно, в течение нескольких минут. Могут быть приступы тревоги, беспокойства, паники, но это длится недолго. Протекают они в виде эмоциональных всплесков, таких как повышенное чувство страха или усиленное сердцебиение, потливость, мышечное напряжение, усталость, раздражительность, нетерпение, бессонница или нарушение сна, трудности с концентрацией внимания, снижение настроения или, наоборот, чрезмерное возбуждение, гнев, нарушение памяти, повышенная утомляемость.

У каждого из нас есть свой собственный уровень стресса, который определяется генетическими факторами, а также уровнем отношения и реакции на стресс. Некоторые начинают поглощать невероятное количество пищи, в то время как другие полностью теряют аппетит. Некоторые люди испытывают трудности с засыпанием по ночам, другие испытывают сонливость даже днем.

К способам снятия стресса и поддержания психического здоровья можно отнести следующее: вам нужно стараться сохранять оптимизм в любой ситуации, научиться радоваться жизни, не копаться в своем прошлом, в частности не сожалеть о том, чего вы никогда не делали или поступили неправильно. Научитесь говорить себе «нет», определять пределы своих возможностей и не принимать решения слишком многих проблем. Стремитесь к рациональной организации в повседневной жизни и на работе.

И еще, нужно запомнить, что полностью исключить стрессовые ситуации из жизни невозможно. Однако можно жить и работать таким образом, чтобы свести к минимуму их количество, минимизировать их последствия и тем самым сохранить здоровье на долгие годы.