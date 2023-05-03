Врачами центра проделывается работа по разъяснению жителям региона информации о мерах профилактики и борьбы с заболеваниями дыхательной системы, проводятся лекции, радиоэфиры, репортажи, публикуются статьи в газетах и на официальном сайте центра.

О неблагоприятных факторах в работе лёгких рассказывает врач центра профилактики Малика Евлоева.

— Есть множество факторов, которые мешают легким в работе, и в первую очередь к негативным факторам относится курение, потому как кислород является самым важным составляющим жизни человека, а лёгкие помогают организму в его получении.

За год лёгкие курильщика заполняются табачными смолами, которые разрушают альвеолы и бронхи, в результате у курильщика могут развиться такие заболевания, как бронхиальная астма, хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, рак легкого и т. д.

Гиподинамия тоже как негативный фактор влияет на функции легких, как минимум, по этой причине объём воздуха, который может пропускать легкое, уменьшается.

Избыточный вес— ещё один негативный фактор, который мешает работе легких. У людей, страдающих ожирением, диафрагма смещается вверх и тем самым давит на лёгкие, в результате вдох бывает затруднён и появляется инспираторная одышка.

Халатность по отношению к своему здоровью, недолеченные простудные заболевания, бронхиты тоже относятся к негативным факторам. Пыль и выхлопные газы — ещё один фактор, негативно сказывающийся на органах дыхания.

Делаем вывод, что для сохранения здоровья легких нужно отказаться от курения и регулярно совершать физические нагрузки. Когда пациент отказывается от табака, лёгкие начинают очищаться и восстанавливать свои функции. А при регулярном занятии спортом происходит увеличение выносливости дыхательной системы.

В целом для профилактики заболеваний органов дыхания нужно соблюсти следующие рекомендации специалистов: побольше гулять на чистом и свежем воздухе, особенно это касается тех кто, страдает бронхиальной астмой; часто проветривать помещения, где живете или работаете; регулярно проводить влажную уборку; для поддержания нормальной влажности в помещении использовать увлажнители воздуха; часто заниматься дыхательной гимнастикой для укрепления мышц дыхательной мускулатуры.

И будьте здоровы!