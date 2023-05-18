Об этом нашим читателям расскажет врач республиканского центра Салима Белхороева:

— Но очень часто встречается и бессимптомное течение артериальной гипертензии. Это говорит о том, как важно знать, в каком состоянии находятся ваши сосуды.

Есть категории людей, которые склоны к повышению давления, особенно важно отметить, что у них уже сформировались факторы риска развития гипертензии и отмечаются первые симптомы данного недуга. Таким пациентам очень важно постоянно измерять артериальное давление и записывать результаты в дневнике артериального давления.

А здоровые люди могут обходиться ежегодной проверкой состояния своей сердечно-сосудистой системы в период диспансеризации.

Если диагноз уже установлен и подтверждён, то необходимо как минимум 2 раза в день, утром и вечером измерять артериальное давление.

Для того чтобы понять, насколько катастрофичным может оказаться повышение артериального давления, разберём главный и самый частый устанавливаемый диагноз — артериальную гипертонию.

Гипертония, или повышенное кровяное давление, — серьезное патологическое состояние, значительно повышающее риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, головного мозга, почек и других болезней.

Большинство больных гипертонией даже не подозревают о проблеме, поскольку заболевание часто не подает тревожных сигналов и протекает бессимптомно. Поэтому очень важно регулярно измерять кровяное давление.

Вероятность развития гипертонии может быть сведена к минимуму если:

— сократить потребления соли, насыщенных жиров;

— увеличить долю фруктов и овощей в рационе;

— быть физически активным и регулярно заниматься спортом;

— отказаться от вредных привычек (курения и потребления алкоголя).

В чем опасность гипертонии? Гипертония, не имея явных симптомов, кроме высокого артериального давления, поражает жизненно важные органы: сердце, головной мозг, сосуды, глаза, почки и «тянет» за собой инсульты, инфаркты.

Регулярный контроль артериального давления резко снижает риск развития осложнений и поэтому очень важно обратиться своевременно к врачу, соблюдать предписанные им назначения. Берегите свои сосуды, а это значит — своё здоровье в целом.