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Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики в рамках Недели профилактики повышения артериального давления
С 15 по 21 мая проходит Неделя профилактики повышения артериального давления. В эту неделю Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики проводит тематические лекции и семинары для населения региона, чтобы напомнить жителям о том, как важно следить за состоянием сердца и кровеносных сосудов, ведь наиболее частой причиной повышения артериального давления является отложение холестериновых бляшек в сосудах.
Об этом нашим читателям расскажет врач республиканского центра Салима Белхороева:
— Но очень часто встречается и бессимптомное течение артериальной гипертензии. Это говорит о том, как важно знать, в каком состоянии находятся ваши сосуды.
Есть категории людей, которые склоны к повышению давления, особенно важно отметить, что у них уже сформировались факторы риска развития гипертензии и отмечаются первые симптомы данного недуга. Таким пациентам очень важно постоянно измерять артериальное давление и записывать результаты в дневнике артериального давления.
А здоровые люди могут обходиться ежегодной проверкой состояния своей сердечно-сосудистой системы в период диспансеризации.
Если диагноз уже установлен и подтверждён, то необходимо как минимум 2 раза в день, утром и вечером измерять артериальное давление.
Для того чтобы понять, насколько катастрофичным может оказаться повышение артериального давления, разберём главный и самый частый устанавливаемый диагноз — артериальную гипертонию.
Гипертония, или повышенное кровяное давление, — серьезное патологическое состояние, значительно повышающее риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, головного мозга, почек и других болезней.
Большинство больных гипертонией даже не подозревают о проблеме, поскольку заболевание часто не подает тревожных сигналов и протекает бессимптомно. Поэтому очень важно регулярно измерять кровяное давление.
Вероятность развития гипертонии может быть сведена к минимуму если:
— сократить потребления соли, насыщенных жиров;
— увеличить долю фруктов и овощей в рационе;
— быть физически активным и регулярно заниматься спортом;
— отказаться от вредных привычек (курения и потребления алкоголя).
В чем опасность гипертонии? Гипертония, не имея явных симптомов, кроме высокого артериального давления, поражает жизненно важные органы: сердце, головной мозг, сосуды, глаза, почки и «тянет» за собой инсульты, инфаркты.
Регулярный контроль артериального давления резко снижает риск развития осложнений и поэтому очень важно обратиться своевременно к врачу, соблюдать предписанные им назначения. Берегите свои сосуды, а это значит — своё здоровье в целом.