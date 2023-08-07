В связи с этим врачи Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики проводят беседы с молодыми мамами, через средства массовой информации говорят о пользе естественного вскармливания.

Про правила успешного естественного вскармливания расскажет инструктор по гигиеническому воспитанию Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Салима Белхароева:

— Естественное вскармливание дает больше, чем просто питание. Оно является залогом здорового развития ребёнка.

Не секрет, что материнское молоко полезно с первого дня появления младенца, поэтому, сегодня практикуется совместное нахождение матери и ребёнка в больничной палате со дня его рождения. Вопреки бытующему мнению, кормить через каждые три часа, желательно кормить ребёнка по его требованию, и, если ребёнок спит более 3-х часов, а ночью более 5 часов, желательно разбудить и покормить. В общем получается кормление 10–12 раз в сутки, если не придерживаться чётких интервалов между кормлениями. В этом есть и свои преимущества, у матери увеличивается объём молока, снижается физиологическая убыль массы тела и заметно быстрее происходит восстановление первоначальной массы тела у новорожденного, уменьшается риск развития заболеваний и у матери. Да, не следует давать новорожденному, который получает материнское молоко, никакого другого питания, и даже воды, за исключением случаев медицинских показаний.

Естественное вскармливание оказывает благоприятное влияние на развитие центральной нервной системы и на общее здоровье ребёнка. Практика показывает, что такие дети лучше справляются с тестами на интеллект, реже страдают избыточным весом или ожирением, и менее склоны к диабету в более позднем возрасте. При естественном вскармливании у ребенка снижается вероятность формирования неправильного прикуса, снижается частота острых респираторных заболеваний, улучшается когнитивное и речевое развитие, улучшается эмоциональный контакт ребенка и матери.

Польза от естественного вскармливания сказывается и на здоровье самой мамы. Повышается выработка окситоцина, а это в свою очередь ускоряет процесс восстановления организма после рождения ребёнка.

В целом, кормление это удивительный процесс общения матери и ребенка, способ передать малышу материнскую любовь и укрепить его здоровье.