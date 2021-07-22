Как было отмечено, участниками добровольческого движения в округе стали более 400 тысяч человек — это волонтеры-медики, волонтеры Победы, волонтеры-экологи, волонтеры культуры, волонтеры ЧС.

Большое внимание уделяется инфраструктуре и созданию условий для вовлечения в данную деятельность граждан. В рамках этого процесса созданы ресурсные центры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности. В настоящее время на территории Северо-Кавказского федерального округа действуют пять региональных центров. Также планируется открыть подобные учреждения в Ингушетии и Карачаево-Черкесской Республике.

В части, касающейся формирования общероссийской гражданской идентичности, в СКФО также реализуется ряд общественных проектов. Центральное место среди них занимает проект межрегионального клуба молодых лидеров «Будущее Кавказа». Он направлен на консолидацию финалистов конкурса «Лидеры России», победителей региональных кадровых конкурсов Северо-Кавказского федерального округа, лидеров рейтингов всероссийских и окружных молодежных форумов, включая Северо-Кавказский окружной молодежный форум «Машук».

В задачи проекта входит обучение участников, укрепление горизонтальных связей между ними, а также постоянное взаимодействие целевой аудитории с ведущими федеральными экспертами и наставниками.

В северокавказских республиках уже открыты региональные отделения клуба. В первом полугодии 2021 года проведены пять встреч участников с выдающимися деятелями политики, бизнеса, культуры и некоммерческого сектора федерального уровня на территории различных регионов Северного Кавказа.

В рамках деятельности клуба формируется кадровая база для молодежного образовательного центра «Машук», строительство которого ведется в Пятигорске. Начата обкатка программ и механизмов работы с молодыми кадрами Северного Кавказа для успешного запуска данного образовательного центра.

Подробнее об основных направлениях работы в сфере развития добровольческого движения и укрепления общероссийской гражданской идентичности на заседании Совета доложил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров. Он отметил, в частности, важность создания инфраструктуры для волонтерской деятельности и поддержки волонтерской активности.

«В рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность» мы реализуем проект «Регион добрых дел». За три года в субъектах Северо-Кавказского федерального округа получили 83 миллиона рублей на поддержку ресурсных волонтерских центров», — напомнил замруководителя Росмолодежи.

По его словам, значимой точкой притяжения в СКФО также является форум «Машук», в рамках которого в прошлом году в онлайн-формате проходила добровольческая смена.

«В этом году в рамках форума, мы надеемся, состоится отдельный окружной форум добровольцев. Также совместно со Ставропольским краем ведется строительство патриотического молодежного центра «Машук». Рассчитываем, что уже в ближайшей перспективе сможем реализовывать там комплексные образовательные программы. В том числе, направленные на поддержку и добровольчества, и гражданской активности молодых людей», — подчеркнул Григорий Гуров.

В ходе заседания полпред сообщил, что с 1 июля текущего года на федеральном уровне начата реализация реформы контрольно-надзорной деятельности.

К 1 января 2022 года должны быть завершены все мероприятия по запуску регионального этапа реформы.

«Почему это важно для Северного Кавказа? Эффективная работа системы контроля формирует четкие правовые основы для развития экономики, комфортной работы честного бизнеса, привлечения ответственных инвесторов и повышения качества жизни на местах. Успешно заложив фундамент, мы усиливаем конкурентные преимущества макрорегиона и «донастраиваем» работу по ключевым направлениям роста. При этом должны быть обеспечены снижение числа проверок для бизнеса в сфере сельского хозяйства и промышленного производства без ущерба для безопасности выпускаемой продукции; придание положительного импульса для роста туристической отрасли через повышение качества услуг; сохранение уникальных природных лечебных ресурсов Северного Кавказа», — подчеркнул Чайка.

По его словам, позитивные изменения коснутся и остальных исторически сложившихся и инновационных сфер предпринимательской деятельности.

Подробнее о проведении реформы и задачах регионов рассказал Министр экономического развития России Максим Решетников.

Касаясь следующего пункта повестки дня, полпред акцентировал внимание собравшихся, что в 2020 году в Конституцию Российской Федерации были внесены изменения, касающиеся конституционно-правового статуса органов местного самоуправления.

В соответствии с принятыми поправками, муниципалитеты вместе с органами власти становятся частью единой системы публичной власти в РФ, что открывает новые возможности для совместной работы.

Кроме того, для формирования новых практик управления и повышения качества жизни на местном уровне в настоящее время реализуется ряд запущенных федеральным центром перспективных проектов. Речь идет об «Инициативном бюджетировании», «Формировании комфортной городской среды» и многих других.

«Сегодня необходимо приложить максимум усилий для обмена положительным опытом между муниципальными образованиями и распространения лучших практик реализации проектов социально-экономического развития на муниципальном уровне. Хотелось бы особо отметить положительную роль Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, которая объединила основные российские организации, союзы и ассамблеи муниципальных образований. Эта структура придала динамичный импульс развитию горизонтального взаимодействия и обмена опытом между российскими муниципалитетами», — заявил Чайка.

О различных актуальных вопросах муниципальной повестки участникам заседания сообщил замначальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Владимир Мазур.

В своем выступлении он затронул актуальность участия в конкурсах лучших проектов создания комфортной городской среды, достижения высоких результатов в сфере конкурсного развития сельских территорий, конкурсе проектов инициативного бюджетирования и других.

«Прошу вас рекомендовать главам муниципалитетов принимать активное участие в таких конкурсах, изучать информацию о лучших муниципальных практиках и успешно их применять. Обмен передовым опытом создает важнейшие предпосылки для развития», — подчеркнул Мазур.

Отмечая необходимость повышения эффективности местного самоуправления, замначальника Управления Президента РФ указал, что для сопровождения такой работы должны полноценно заработать региональные советы муниципальных образований. Они созданы в каждом субъекте Российской Федерации, но функционируют, к сожалению, с разной степенью интенсивности.

«Нужно провести их перезагрузку. Предлагаю проанализировать, чем занимаются сегодня советы, какую помощь они оказывают муниципальным образованиям, кто руководит их деятельностью. Советы необходимо превратить в мобилизационные центры поддержки местного самоуправления, и прошу уделить особое внимание вопросам их деятельности», — сказал Мазур.

В заключение Чайка обратил внимание руководства регионов округа на ход реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения на территории округа.

«Прошу вас принять жесткие меры по устранению отставаний освоения выделенных средств федерального бюджета, безусловному достижению плановых показателей региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения и в срок до 1 сентября представить соответствующие доклады», — резюмировал представитель Главы государства в округе.