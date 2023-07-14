Рейд по ограничению газоснабжения абонентам-должникам прошел в г. Назрань
В г. Назрань 13 июля прошли плановые рейды по ограничению газоснабжения абонентам-должникам. Одновременно по маршруту движения бригад проверялись и ранее домовладения, к которым ранее была приостановлена подача газа, с целью выявления самовольных подключений и предотвращения хищений газа.
В рамках мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности за поставленный газ, газовики посетили абонентов, которым ранее были направлены уведомления о предстоящей приостановке поставки газа по причине задолженности более чем на два месяца, а также потребителей, нарушивших условия заключенного соглашения о рассрочке платежа. Чтобы избежать отключений, собственники домовладений могли оплатить задолженность на месте.
Газовики также напомнили о том, что к потребителям, которые вмешиваются в работу приборов учета газа либо самовольно подключаются к газопроводам, будут применяться меры, предусмотренные законодательством.
С начала текущего года на территории республики были отключены от газоснабжения 330 абонентов, накопивших долги на сумму 65 млн рублей. Материалы по ним направлены в правоохранительные органы.
«В компании готовы идти навстречу абонентам, которые не могут сразу погасить долги за газ, и заключить соглашение о рассрочке платежа. При оплате не менее 30% задолженности на оставшуюся сумму составляется график и определяется сумма ежемесячного платежа», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань», АО «Газпром газораспределение Назрань» Альберт Льянов.
Справка:
Взаимодействия между Абонентами и Поставщиком газа регулируются Постановлением Правительства Российской Федерации РФ № 549 от 21.07.2008 г.
«О Порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан». Данным Порядком урегулированы обязанности Поставщика газа и Абонентов:
— Поставщик газа обязан обеспечивать круглосуточную подачу абоненту газа надлежащего качества в необходимом количестве
— Абонент обязан оплачивать потребленный газ в установленный срок и в полном объеме. Справка:
Взаимодействия между Абонентами и Поставщиком газа регулируются Постановлением Правительства Российской Федерации РФ № 549 от 21.07.2008 г.
«О Порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан». Данным Порядком урегулированы обязанности Поставщика газа и Абонентов:
— Поставщик газа обязан обеспечивать круглосуточную подачу абоненту газа надлежащего качества в необходимом количестве
— Абонент обязан оплачивать потребленный газ в установленный срок и в полном объеме.