Рейд по ограничению газоснабжения абонентам-должникам прошел в г. Назрань

В рамках мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности за поставленный газ, газовики посетили абонентов, которым ранее были направлены уведомления о предстоящей приостановке поставки газа по причине задолженности более чем на два месяца, а также потребителей, нарушивших условия заключенного соглашения о рассрочке платежа. Чтобы избежать отключений, собственники домовладений могли оплатить задолженность на месте.

Газовики также напомнили о том, что к потребителям, которые вмешиваются в работу приборов учета газа либо самовольно подключаются к газопроводам, будут применяться меры, предусмотренные законодательством.

С начала текущего года на территории республики были отключены от газоснабжения 330 абонентов, накопивших долги на сумму 65 млн рублей. Материалы по ним направлены в правоохранительные органы.

«В компании готовы идти навстречу абонентам, которые не могут сразу погасить долги за газ, и заключить соглашение о рассрочке платежа. При оплате не менее 30% задолженности на оставшуюся сумму составляется график и определяется сумма ежемесячного платежа», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань», АО «Газпром газораспределение Назрань» Альберт Льянов.

Справка:

Взаимодействия между Абонентами и Поставщиком газа регулируются Постановлением Правительства Российской Федерации РФ № 549 от 21.07.2008 г.

«О Порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан». Данным Порядком урегулированы обязанности Поставщика газа и Абонентов:

— Поставщик газа обязан обеспечивать круглосуточную подачу абоненту газа надлежащего качества в необходимом количестве

— Абонент обязан оплачивать потребленный газ в установленный срок и в полном объеме. Справка:

Взаимодействия между Абонентами и Поставщиком газа регулируются Постановлением Правительства Российской Федерации РФ № 549 от 21.07.2008 г.

«О Порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан». Данным Порядком урегулированы обязанности Поставщика газа и Абонентов:

— Поставщик газа обязан обеспечивать круглосуточную подачу абоненту газа надлежащего качества в необходимом количестве

— Абонент обязан оплачивать потребленный газ в установленный срок и в полном объеме.

