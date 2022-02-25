Режим работы Сбербанка 26 и 27 февраля
Для обеспечения удобства обслуживания клиентов 26 февраля (суббота) и 27 февраля (воскресенье) отделения Сбербанка будут работать в режиме будних дней. Все операции будут выполняться в обычном режиме.
Для обеспечения удобства обслуживания клиентов 26 февраля (суббота) и 27 февраля (воскресенье) отделения Сбербанка будут работать в режиме будних дней. Все операции будут выполняться в обычном режиме.
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