Режим работы Сбербанка 26 и 27 февраля

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Для обеспечения удобства обслуживания клиентов 26 февраля (суббота) и 27 февраля (воскресенье) отделения Сбербанка будут работать в режиме будних дней. Все операции будут выполняться в обычном режиме.

С графиком работы отделений можно ознакомиться на сайте Сбербанка, выбрав на карте интересующее клиента отделение, а также в разделе «На карте» в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

 

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