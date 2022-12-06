В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта» (в редакции Федерального закона от 28 июля 2012 года № 131-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ») за ноябрь 2022 года инспекторами ТОГАДН с участием инспектора ОНОТБ по РИ на территории Республики Ингушетия в рамках обеспечения эффективности и результативности проводились рейдовые мероприятия по выявлению правонарушений в отношении транспортных средств в процессе их эксплуатации в целях осуществления контроля за выполнением обязательных требований в области регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автобусами, перевозки детей, перевозки пассажиров для собственных нужд, перевозок грузов, в том числе опасных.

В целях предотвращения возможных правонарушений инспекторами ТОГАДН по РИ проводились профилактические визиты, а также консультирование и информирование в школах и транспортных комплексах республики, по предупреждению возможных правонарушений. Объявлено 100 предостережений о недопустимости нарушений в области транспортного законодательства в адрес перевозчиков автобусами поднадзорных субъектов. Прорабатываются меры по совершенствованию мероприятий в контрольно-надзорной деятельности ТОГАДН по РИ.

В результате подведения итогов работы ТОГАДН по РИ за ноябрь 2022 г. проведено: профилактических визитов — 100, консультирований — 171, информирований — 171, рейдовых мероприятий — 20, проверено автотранспорта — 357, выявлено ТС с нарушениями административного законодательства — 70. По выявленным нарушениям вынесено 70 постановлений, сумма наложенных штрафов составляет 88 500 рублей, взыскано — 37300 руб.

Проводится дальнейшая работа и методическая помощь, направленная на предотвращение нарушений транспортного законодательства, а также информирование через средства массовой информации.