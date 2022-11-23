Территориальным отделом Государственного автомобильного дорожного надзора (ТОГАДН) по РИ Межрегионального территориального управления федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, малых предприятий осуществление проверок прекращено.

В соответствии с федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта» (в редакции федерального закона от 28 июля 2012 года № 131-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»), за октябрь 2022 года инспекторами ТОГАДН с участием инспектора ОНОТБ по РИ на территории Республики Ингушетия в рамках обеспечения эффективности проводились рейдовые мероприятия по выявлению правонарушений в отношении транспортных средств в процессе их эксплуатации в целях осуществления контроля за выполнением обязательных требований в области регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автобусами, перевозки детей, пассажиров для собственных нужд, перевозок грузов, в том числе опасных.

В целях предотвращения возможных правонарушений инспекторами ТОГАДН по РИ проводились профилактические визиты, а также консультирование и информирование в школах и транспортных комплексах республики по предупреждению возможных правонарушений.

Объявлено 78 предостережений о недопустимости нарушений в области транспортного законодательства в адрес перевозчиков автобусами поднадзорных субъектов. Прорабатываются меры по совершенствованию мероприятий в контрольно-надзорной деятельности ТОГАДН по РИ.

В результате подведения итогов работы ТОГАДН по РИ за октябрь 2022 г. проведено 75 профилактических визитов, 130 консультирований, 130 информирований, 20 рейдовых мероприятий, проверено 432 единицы автотранспорта. По выявленным нарушениям вынесено 64 постановления, сумма наложенного штрафа составляет 97 тыс. руб., взыскано — 67 100 руб.

Также проводится методическая помощь, направленная на предотвращение нарушений транспортного законодательства и информирование через средства массовой информации.