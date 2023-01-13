Ричтрак, особенности применения

Одним из средств, упрощающих рабочий процесс, является ричтрак, приобрести который можно на сайте https://rst-shtabeler. ru/richtrak , выбрав интересующую модель.

Что собой представляет ричтрак

Что же такое ричтрак? Это погрузочное оборудование, отличающееся повышенной скоростью передвижения с оптимизированным соотношением цены к качеству выполняемых задач.

Погрузчик обладает манёвренностью, что позволяет ему с успехом перемещаться между штабелями и разворачиваться в ограниченном пространстве. Множество разнообразных опций даёт возможность адаптировать технику под работу с определёнными типами грузов. При этом ричтрак — это устройство, предназначенное для складских работ на площади в полкилометра и более при высоте стеллажей свыше 10 метров. То есть, это оборудование, применяемое для выполнения конкретных задач.

Работа ричтрака

1. Ричтрак балансируется не противовесами, как у погрузчика, а специальными лапами — упорами, как у штабелеров.

2. Размещение поддона на стеллаже техника производит не с помощью проезда, а посредством выдвигаемой в горизонтальной плоскости каретки.

3. Применение вил ричтрака позволяет добиться предельно точного размещения груза на стеллаже. Смещением вбок регулировка наклона вил позволяет забрать паллету с определённой полки.

Конструктивные особенности

Сравнительно небольшие габариты ричтрака позволяют использовать его даже в наиболее загруженных складах. Снабжение агрегата усиленной рамой и раздвижной мачтой позволяет добиться высокой точности в работе. Кабина техники даёт неплохой обзор, благодаря чему можно выполнять точные манипуляции.

Мачта с вилами базируется на надёжной раме из стальных швеллеров. Движение техники обеспечивается ходовыми колёсами, сконструированными так, чтобы не повреждать напольное покрытие. Заднее опорное колесо участвует в рулении и выступает ведущим у данного агрегата. Основные функции движения техники осуществляются при помощи джойстика.

Асинхронные двигатели помогают добиться оптимального качества работы техники. Эти же двигатели обеспечивают работу гидравлики аппарата. Современный ричтрак имеет систему диагностики основных узлов, а при длительном простое может выключить электродвигатель.

Применение ричтрака упрощает такелажные работы на предприятиях, в магазинах на складах. Такая техника востребована практически повсеместно при работе с крупными партиями товаров. Высокая производительность делает ричтрак важной деталью грузооборота торговых компаний.