Разумеется, работа в библиотеке была поставлена Ритой Муратовной Гулиевой на новый, качественный уровень. Студенты выполняли здесь письменные работы: доклады, рефераты и курсовые. Во избежание копирования материалов по требованию вуза работы принимались только в рукописном варианте. Рита Муратовна стала для них не просто библиотекарем, а другом, советчиком и помощником. Наши студенты стали более заинтересованы в написании письменных работ, ибо рядом был человек, который поможет и подскажет. Так что в небольшом читальном зале после занятий сесть было негде, а библиотекаря можно было найти среди полок книг, где она помогала очередному подопечному подобрать необходимый ему материал. Работала она у нас один учебный год, а спустя восемь лет я встретила её в городской библиотеке г. Карабулака.

Родилась Рита Муратовна 25 сентября 1967 года в селении Хурикау Моздокского района Северной Осетии. В 1973 году семья переехала в г. Карабулак. Здесь она окончила общеобразовательную школу № 2, была общественницей, активисткой, секретарём комсомольской организации. Училась хорошо, но больше всего любила читать книги. Это была советская и зарубежная литература, книги об исторических событиях, фантастика, романы и даже энциклопедии. За чтением её можно было застать, как говорится, везде и всегда. Её увлечение привело к тому, что Рита Муратовна превратилась в настоящего книгомана. Полки в её комнате постепенно пополнялись разными книгами, которые она приобретала то в книжных магазинах, то «из-под прилавка», так называли подпольную торговлю в советские годы.

Не пропал интерес к чтению и тогда, когда Рита Гулиева вышла замуж, когда стала матерью, училась в кооперативном техникуме во Владикавказе, потом и в Северо-Кавказском государственном техническом университете на факультете государственного муниципального управления. И когда работала в войсковой части на складе инструментов во Владикавказе, где проживала в те годы. Но вот сюда она попала, как говорится, в свою стихию.

— Раньше с книгами было туго очень, — говорит Рита Муратовна, — а при войсковой части был клуб любителей книги, в который я, конечно же, вступила. Нам привозили книги, а по почте мы могли заказать понравившуюся литературу. Так у меня собралась богатая библиотека. А потом был 1992 год. Трагические события в Пригородном районе. Мы с дочкой оказались в заложниках. Но нам помогли соседи, которые вызволили нас из плена и укрывали в первые дни трагедии, а потом благополучно передали военным, которые нас привезли в Ингушетию. А библиотека осталась там. Кому достались мои книги, не знаю, но хочется верить, что их читают хорошие люди.

С тех прошло много лет. В первые годы после трагедии, потеряв всё нажитое, Рита с семьёй проживала у родственников. Было очень тяжело, не было работы, своего собственного жилья. В 2000 году старшая сестра, которая работала в администрации Карабулака, предложила ей освободившуюся ставку в городской библиотеке. Это была судьба.

В новую работу Рита Муратовна окунулась, как говорится, с головой. Она открыла для себя, что библиотекарем должен быть не просто человек, который выдаёт книги или помогает подобрать интересную и нужную литературу, но профессионал с широкими интересами, который общается с разными людьми, ведёт ежедневную статистику, проводит различные мероприятия, познавательные конкурсы и т. п.

Она отдавала библиотеке много сил и энергии, работала профессионально и на совесть, и читатели полюбили организованного, отзывчивого и добропорядочного человека. Рита Муратовна вкладывала свои знания и опыт в развитие библиотеки, поддерживала ее состояние на уровне, отвечающем современным требованиям. Именно поэтому в 2005 году к ней обратились с просьбой поработать в студенческой библиотеке филиала Северо-Кавказского государственного технического университета. Она решила попробовать — и результат был налицо. Университетская библиотека за короткий срок стала самой популярной аудиторией в этом учебном заведении. Но в скором времени, оставив у студентов и преподавателей вуза самые тёплые впечатления, Рита Муратовна возвращается в родную обитель, в стены своей Карабулакской городской библиотеки.

Через пару лет она получает статус главного библиотекаря, а с 2019 года занимает должность главного библиографа.

«В читательский контингент карабулакской библиотеки входят пенсионеры, домохозяйки, студенты, школьники, которые в основном берут книги по тематике, — говорит Рита Муратовна. — В последнее время увеличилась аудитория молодёжи. Это позитивный момент. Ребята пристрастились в последнее время к книгам, которые им советуют прочитать те или иные интернет-сообщества. В наши услуги входит не только доступ к библиотечным фондам, но и выдача книг на дом. У нас можно продлить срок пользования книг по телефону. Из фонда читального зала под залог мы предоставляем документы. Библиотека выполняет информационные запросы, оказывает консультационную помощь в поиске и выборе источников информации. При желании читателям предоставляется автоматизированное рабочее место для самостоятельной работы и для работы в интернете. У нас также функционирует доставка книг на дом для людей с ограниченными физическими возможностями.

Помимо этого, мы проводим культурно-досуговые мероприятия, приуроченные к юбилейным датам известных писателей, к знаменательным событиям. Проводим литературные вечера, встречи с писателями и интересными людьми, читательские конференции, развлекательные программы праздников, утренников, конкурсы, презентации новых книг, выставки, в том числе и музейных экспозиций.

Недавно прошла «Библионочь», посвящённая книге и чтению книг. Проводили мероприятия, посвящённые Великой Отечественной войне и первому полету женщины в космос. Тематики бывают разные. Скучать не приходится».

Надо дополнить, что в библиотеке работает публичный центр правовой информации (ПЦПИ), руководителем которого является Рита Муратовна. Центр даёт правовую информацию всем читателям, кто интересуется и приходит за информацией. Вопросы в основном правового характера. Услугами центра пользуются люди разных категорий. В последнее время, по словам сотрудников, чаще всего люди интересуются вопросами материнского капитала и другими социальными выплатами. По желанию посетители могут воспользоваться специальной юридической литературой.

С начала 2023 года в Карабулакской городской библиотеке работает проект «Семья и книга». Суть проекта в том, чтобы привлечь к чтению самых маленьких соотечественников, и сделать это с поддержки родителей, которые тоже заинтересованы в том, чтобы вовлечь детей в процесс чтения книг. Для этих целей сотрудниками библиотеки проводятся специальные мероприятия для школьников и дошкольников.

Жансурат Аушева, основатель Союза журналистов республики, депутат парламента пятого и шестого созывов, частый гость в Карабулакской городской библиотеке, даёт высокую оценку ее работе.

«Библиотека проводит колоссальную работу по воспитанию высоконравственной, духовно развитой личности, гражданина и патриота своей страны, сохраняющей и приумножающей культурные ценности народа, — говорит она. — Здесь систематически проводятся мероприятия, способствующие достижению этих целей, в том числе и по популяризации чтения книг. Отчасти она восполняет большой объём работы, который возложен на Дом культуры, где базируется городская библиотека. Несмотря на стеснённость условий, в которых приходится работать библиотекарям, они умудряются проводить встречи, мероприятия, выставки по разным знаменательным датам, в том числе и по юбилеям писателей и известных людей. Это своего рода очаг культуры, где очень грамотный, добродушный, гостеприимный хозяин в лице Риты Гулиевой и остальных сотрудников. Надо отметить, что Рита Муратовна большой знаток литературы, в этом её значимая заслуга, она может проконсультировать, поддержать беседу, помочь выбрать литературу по интересам, в целом интересный человек».

Рита Муратовна проработала в библиотечной сфере без малого четверть века. За эти годы она не раз поощрялась многочисленными благодарностями, премиями и грамотами, в числе которых почетные грамоты от администрации города Карабулака, от Министерства культуры и Народного собрания Республики Ингушетия.

Сегодня Рита Муратовна на своём боевом посту, ей нравится то, чем она занимается.

«Придя в библиотеку, я с первых дней поняла, что это моё призвание, — говорит Рита Гулиева. — А когда нашу работу ценят, когда приходят в стены нашего храма по зову сердца, а другого нет, я понимаю, что труд наш не напрасен, значит, библиотека жива и будет востребована всегда. Хотя жизнь стремительно бежит вперёд. В нашу бытность вошла электронная книга. Но любовь к чтению просыпается только с печатной версией. Книга даёт, возможность наполнить сердце новыми эмоциями, переживаниями, прожить заново жизнь со своими героями, вернуться в прошлое, постичь будущее, принять настоящее. Именно любовь к чтению мотивирует меня каждый день приходить на работу, как в первый раз, любить всё, что с ней связано.

У нас, у работников библиотеки, особая миссия — находясь при книгах, мы являемся их проводниками. Мы славим книгу, прививаем любовь к чтению, не думая о признании и выгоде. Вот это моя судьба, моё призвание и смысл жизни!»