Для создания механизмов, оживленных компьютерным интеллектом (роботов), необходимо новое поколение профессионалов. А одним из способов повысить престиж инженерных профессий и поддержать талантливую молодежь является Всероссийский робототехнический фестиваль «Робофест».

«Робофест» — это один из крупнейших фестивалей, ежегодно собирающий лучших участников научно-технического творчества, которые представляют свои уникальные разработки. Первый «Робофест» состоялся в 2009 году. В настоящее же время границы фестиваля значительно расширились. К этой программе присоединилась и наша республика.

ГАОУ «Гимназия № 1 г. Назрань» является участником программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» со статусом регионального организатора программы. На основании партнерских соглашений гимназия проводит региональный отборочный этап на Всероссийскую олимпиаду «Робофест-2023» Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, а также региональный отборочный этап на национальный чемпионат по робототехнике First Robotics.

Так, на прошлой неделе, 21 января, в гимназии города Назрани состоялся региональный робототехнический фестиваль «Робофест-2023», который собрал 48 команд в количестве 100 участников и 19 преподавателей робототехники. Региональным оператором и главным судьей фестиваля являлась учитель информатики гимназии Сампиева Мадина Мустафаевна.

В рамках фестиваля прошли соревнования регионального уровня: «Робоквест»; «Робосортировщик» и «Робоперевозчик» среди 3-6 классов, где в команде участвовали по два участника.

В ходе состязаний определились команды-победители и призеры. Все участники показали себя с хорошей стороны, потрудившись на славу, затратив много сил и времени на свои изобретения. Ребятам было оказано соответствующее внимание со стороны организаторов фестиваля.

Целью данного мероприятия было содействие развитию творческой активности молодёжи, популяризация робототехники среди учащихся учебных заведений, а также обмен опытом между участниками соревнований.

«Робофест» — это площадка не только для соревнований по робототехнике, но и для учебной, игровой и развлекательной программ: презентаций, мастер-классов, интерактивных лекций. Организаторы всегда прикладывают максимум усилий, чтобы каждый фестиваль стал ярким и незабываемым событием для его участников и гостей.