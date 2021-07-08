«Участниками правонарушения являются подростки, самому младшему из них 12 лет. Всего в ходе проведенных мероприятий установлено пять человек, причастных к совершению акта вандализма», — рассказали в пресс-службе.

По его словам, все они будут поставлены на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних, а родителям придется возместить причиненный ущерб.

Собеседник издания напомнил, что 11 июня с 13:00 до 14:00 в период обильных осадков в результате акта вандализма было разбито 50 стекол панорамных павильонов с детскими площадками и столами для настольного тенниса. Виновники установлены сотрудниками уголовного розыска сунженской полиции.

В здании администрации Сунжи с участием полицейских, представителей горсовета, духовенства и общественности провели профилактическую беседу с родителями юных нарушителей.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что осенью 2019 года во втором по численности населенном пункте республики, который всего несколько лет назад обрел статус города, за счет средств мецената заложили парк семейного отдыха. За столь короткий срок он стал самым посещаемым и излюбленным местом, куда часто съезжаются и жители соседних сельских поселений.

На территории имеется множество детских игровых площадок, спортивных тренажеров, уложено покрытие из дикого камня и цветной гальки на пешеходных дорожках, есть отдельные места для велопрогулок, урны, скамейки из композитных брусьев, выдержанные в нейтральном стиле. Крытые стеклянные павильоны спасают в дождливую погоду, есть инвентарь для настольного тенниса.

Предусмотрена и сцена для проведения массовых мероприятий, также установлены столики и стулья по типу летнего кафе. Парк расположен в живописном месте с прекрасными видами гор и величественной мечети, рядом с прудом, в который волонтеры своим силами в минувшем году запустили 19 тысяч толстолобиков, карпов и белого амура.

В проект вложено несколько десятков миллионов рублей внебюджетных денег. Акты вандализма там проявлялись и в мае.

Неизвестные повредили детские барабаны, карусель, стеклянные павильоны, урны, выцарапали названия своих никчемных страничек в инстаграм. Редакция обращалась к местным властям с просьбой установить камеры видеонаблюдения, обеспечить охрану на территории и вычислить безжалостных вандалов. Сейчас все эти недочеты устраняются в рамках комплексного плана благоустройства парка. После публикации статьи в газете «Ингушетия» 11 мая на месте побывал Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

В ходе осмотра территории он объявил о решении обновить парковую зону. В планах — объединение двух пространств, набережной пруда и парка семейного отдыха, уже ставшего визитной карточкой городского центра, их благоустройство и развитие. Руководитель региона заявил, что для жителей и гостей республики новая набережная станет местом отдыха, в том числе и активного, а для местных — еще и хорошей возможностью заняться бизнесом.

По его словам, в непосредственной близости к пруду и зоне отдыха находится новый сектор из многоквартирных домов, школа, детский сад и другие объекты. Место очень красивое, и там может гармонично расположиться развлекательный комплекс. При этом обязательно надо учесть интересы различных групп граждан, чтобы эта территория объединяла в себе площадки для занятий спортом и проведения интересного досуга.

Он указал на необходимость создания условий для предпринимателей, готовых оказывать отдыхающим дополнительные востребованные ими услуги.

Калиматов поручил уделить особое внимание обеспечению безопасности, предусмотреть современные системы освещения и наружного видеонаблюдения. Ряд задач поставлен по озеленению пространства с помощью инвестора.

Руководитель субъекта также прокомментировал акт вандализма в парке. Он подчеркнул, что такое поведение недопустимо.