Одни говорят, что теперешняя молодежь резко отличается от своих недавних предков не в лучшую, а в худшую сторону, другие восторгаются ею и говорят, что будущее страны в надежных руках. Не столь важно, наверное, что кто-то хвалит молодых людей, а кто-то их опасается, а то и просто ненавидит или презирает. Эти столь полярные оценки объединяет одно: убежденность в том, что в старое время молодежь была совсем иная.

Можно ли говорить, что современная молодежь хуже или лучше старшего поколения? В ходе опроса, проведенного автором этого материла, в котором участвовали люди в возрасте от 16 до 25 лет, выяснилось, что у нынешней молодежи много ценностей. Причем на первом месте стоят семья, любовь, дружба, честность и доброта. И только после них идут успех, карьера, работа, спорт и так далее.

Также нам удалось узнать, что среди современных девчонок и мальчишек много креативных, мыслящих нестандартно. Достаточно среди них честных и добросовестных. Это говорит о том, что свои плюсы и минусы есть у молодого поколения, и у людей старшего возраста.

Как говорят эксперты, пропаганду здорового питания чаще всего ведут представители современной молодежи. Стало модным питаться исключительно полезными продуктами. И это не диеты, а именно пропаганда культуры питания. Также молодежь начитает заботиться о себе не тогда, когда что-то заболит, а заранее. И кстати, новое поколение очень негативно относится к алкоголю, возможно, не все, но большинство.

Современные парни и девушки хотят достичь успехов в карьере. Они достаточно активно и успешно работают в этом направлении. В крупных мегаполисах большинство студентов, начиная с первого курса обучения подрабатывают. Это подтверждает то, что они не хотят сидеть «на шее» родителей, им нравится независимость, и это похвально.

Все больше и больше молодежи повышают свой интеллектуальный уровень. Начиная со школьного возраста, дети отлично умеют пользоваться техникой. К примеру, в детском технопарке «Кванториум», который функционирует при центре образования города Магаса, имеют место быть такие интересные направления, как робототехника, программирование, IT-технологии, производственный дизайн, 3D-моделирование и т. д., что, несомненно, является большой поддержкой для интеллектуально развивающихся учащихся. Самое главное, что все ребята, которые посещают технопарк, по словам педагогов, не боятся изучать новые технологии и использовать их в повседневной жизни.

Знакомая ситуация, когда в основных требованиях к соискателю указывается обязательный стаж и опыт работы, с наличием которого у молодого специалиста, выпускника, как правило, бывают большие сложности. Это и понятно. Откуда у вчерашнего выпускника школы или вуза будет опыт работы? Ведь он до сих пор учился! И, несмотря на свидетельства того, что в последние годы молодежи стало уделяться больше внимания, в том числе в рамках успешных инициатив в области государственной политики, молодежь в целом по-прежнему сталкивается с множеством препятствий, мешающих ей перейти во взрослую жизнь и выйти на рынок труда в безопасных условиях. Перспективы трудоустройства нередко мрачны: рабочие места отсутствуют или отличаются низким качеством, что ведет к углублению глобального кризиса безработицы среди молодежи. Об этом говорят социологи.

Не на лучшем месте стоит и социальная сфера. Один мой знакомый психолог, которому приходится часто разбирать проблемы недопонимания между поколениями, объяснил мне простую истину.

«Когда заходит речь о молодежи, у всех в голове появляются разные ассоциации, — сказал он. — Взрослые обычно считают, что уклад, при котором они выросли, единственно правильный, и другой не имеет места быть.

В свою очередь молодое поколение активно пытается доказать обратное, тем самым вызывая отрицательное отношение со стороны старших. А если быть до конца откровенными, в нынешнее время не только молодежь перестает себя контролировать, но и взрослые. Люди перестали нести ответственность за свои поступки, стали жить каждый сам для себя. А молодежь стала жертвой обстоятельств, и она живет так, как и все общество. Иными словами, молодёжь сейчас не хуже и не лучше, чем была раньше; она просто другая.

Помните, ведь история говорит, что ещё две с половиной тысячи лет назад Сократ сетовал: «Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших. Дети спорят с родителями, жадно глотают еду и изводят учителей». Но если мы спросим у сегодняшних бабушек и дедушек, то они обязательно скажут, что нынешнее поколение, которое живёт одним днём, ни о чём не задумывается и не беспокоится о будущем. Они не хотят трудиться, им ничего кроме интернета не нужно, — вот примерно такое мнение можно часто услышать от старшего поколения о современных молодых людях. А ещё представители старшего поколения утверждают, что нынешняя молодежь не имеет никаких ценностей, желаний и стремлений. Частично это правда. Но не стоит забывать о том, что времена меняются, а вместе с ними меняется мировоззрение людей, формируются новые привычки и интересы».

Да, современная молодёжь сильно отличается от своих ровесников, живших в двадцатом веке. Во-первых, нынешняя молодежь намного информированнее своих предшественников, потому что новейшие технологии позволяют получать гораздо больший объём информации, чем несколько десятилетий назад. Благодаря развитию цифровых технологий развивается заочное обучение и гораздо больше талантливых детей из глубинки могут получить хорошее образование.

Безусловно, интернет размыл государственные границы и сделал возможным общение онлайн со всем миром. Никогда прежде люди столько не читали и не писали, как сейчас, благодаря интернету. Даже школьник с планшетом сегодня может знать подчас больше своих учителей. Практически любые сведения можно получить здесь и сейчас благодаря этой Всемирной паутине.

Как мы знаем, подростки и молодежь быстрее и лучше адаптируются в быстро меняющемся мире, нежели взрослые. Извечный конфликт отцов и детей в информационную эпоху — это очевидное превосходство «детей» над «отцами» в плане освоения новых возможностей. Уже не старики учат молодёжь, а молодёжь учит своих родителей обращению с мобильными телефонами и компьютерами.

Поэтому нельзя сказать, что сегодня молодые люди менее образованны. Напротив, они знают больше, так как могут получать знания из множества источников. Но для того чтобы найти интересующую информацию и собеседников в интернете, нужно обладать интеллектуальными способностями. Главное, сохранить способность думать самому, а не думать, как того требует кто-то, пусть даже программа компьютера. Ведь ученые доказали, что программирование лишает человека необходимости думать, как поступить в непредвиденной ситуации. Может быть, поэтому в настоящее время наблюдается такая тенденция, что многие разучились анализировать информацию и синтезировать логические выводы.

К счастью, самые важные человеческие ценности для современной молодёжи остались прежними. Они так же любят и хотят быть счастливыми, как и молодые люди и сто, и двести лет назад. Они так же хотят найти себя, своё место в этом мире. Только способы и средства у них теперь другие, да и возможности изменились значительно.

Современные молодые юноши и девушки, как и в прежние времена, готовы прийти на помощь, подставить плечо, когда трудно. То есть ценности у современной молодёжи остались неизменными: человеколюбие, взаимовыручка, помощь попавшему в беду и другие.

И цели в жизни у них тоже есть. Только пути достижения этих целей немного отличаются от прежних. А споры о том, что в другое время все были не такими, — были и будут. И сегодняшние молодые люди лет через тридцать скажут своим детям, что они были другими и жили не так. Одним словом, вечный спор отцов и детей!

И, наверное, не стоит так печалиться оттого, что молодежь много времени проводит в интернете и социальных сетях. Разве плохо то, что мы можем общаться с людьми, которые находятся в разных концах света, с родственниками, которые отправились в командировку или на отдых? Причем можем поддерживать не только письменную связь, но и видео, и голосовую. И это замечательно. Раньше не было Всемирной паутины, полезную информацию добывали из книг, приходилось много времени тратить, чтобы найти именно то, что нужно. Сейчас же вся полезная информация находится в открытом доступе, можно читать статьи, изучать программы, смотреть познавательные видео — иными словами, развиваться во всех сферах.

Но плохо то, что в большинстве своем это происходит бездумно и бесцельно. Многие юноши и девушки вместо того, чтобы извлекать реальную пользу от пользования интернетом, допоздна и без перерыва сидят в «Инстаграме», «Твиттере» и «ВКонтакте», тратят время на обработку фотографий и тупых просмотров бессмысленных «приколов».

Также мы знаем, что виртуальное общение напрочь вытесняет реальное, даже если собеседник живет совсем рядом, через дорогу. И причиной этому является то, что современный человек имеет огромное количество возможностей. А доступность во всём, как утверждают некоторые эксперты, является главной причиной деградации людей. Плюс к этому, доступность приводит еще и к тому, что некоторые просто из любопытства решают попробовать наркотики.

Таким образом, получается, что самая главная проблема нашего поколения состоит в том, что нам всё слишком легко достается. А современное общество не умеет пользоваться возможностями правильно, «ведь они от нас никуда не денутся», — думаем мы. Поэтому мы перестали хвататься и бороться за шансы. Мы привыкли к тому, что все легко и доступно.

А доступность приводит ещё и к тому, что современные молодые люди не ценят то, что у них есть, а чаще всего злоупотребляют этим. Новое поколение совершенно просто может купить что-то из продуктов или вещей, а потом без сожаления выкинуть. А люди старшего поколения, как мы знаем, всевозможные ненужные покупки не совершают. Они ценят то, что у них есть, и стремятся сохранить и сберечь это для будущих потомков. Отсюда неизбежно следует факт избалованности и культа потребления.

Как мы можем наблюдать, во многих сегодняшних семьях один или два ребенка. Поэтому дети привыкли к повышенному вниманию со стороны родителей, они его требуют. И что самое неприятное, отсутствие времени родители заменяют деньгами. Многие обеспеченные семьи сталкиваются с проблемой эгоизма, непонимания и избалованности со стороны своих потомков. Избалованные деньгами дети чувствуют, что им все можно и родители без труда решат все вопросы за них.

Затрагивая эту тему, уважаемый старейшина, видный общественный деятель Суламбек Котиев в своем комментарии отметил: «Молодежь должна понять, как ей повезло, и должна выжимать из этого времени все, что оно им дает. Представить, как жили раньше, и, наконец, начать ценить то, что у них есть. Если все юноши и девушки осознают это для самих себя, то жизнь будет намного лучше.

Если вы помните, раньше, примерно шестьдесят лет назад, достать книгу было не так просто, поэтому люди были в восторге, когда им доводилось узнать что-то новое, они бились за эти знания. Тем не менее, в те годы юноши и девушки хорошо учились в школе и вузе, ответственно относились к выполнению общественных поручений. Поэтому люди старшего возраста до сих пор подают пример стойкости и помогают своим детям и внукам во многих учебных предметах.

Да, согласен, в недавнем прошлом было достаточно сложно общаться с человеком на расстоянии, ведь письма доходили долго, но зато при встрече люди были искренне рады друг другу, говорили допоздна, наслаждались живым общением.

Также я считаю, что современная российская молодежь при расстановке приоритетов, жизненных целей, отдает предпочтение в первую очередь материальной стороне жизни, и лишь во вторую — семье, связывая последнюю непосредственно с уровнем жизни и способностью воспитать ребенка с позиции материального аспекта. К сожалению, у нас, в Ингушетии, в последнее время особенно наблюдается такая тенденция, что молодежь предпочитает откладывать вопрос создания семьи, ставя на первое место карьерный рост и накопление первоначального капитала для социальной устойчивости молодой семьи. Это говорит о том, что сегодняшняя молодежь к вопросам морали и нравственности имеет принципиально иные подходы.

Наблюдается такая картина и среди молодежи нашей республики. Многие молодые люди готовы переступить через моральные принципы и нормы, иными словами, руководствуются девизом: цель оправдывает средства. При этом большинство из них считают, что моральные нормы уже устарели, и, вероятно, со временем эти оценки будут еще хуже в сторону большей утраты понимания того, что такое мораль.

Если ранее во главу угла ставился коллективный принцип всеобщего или общественного блага, то сейчас ему на смену приходит личный успех, невзирая на принципы морали. И я уже не говорю о том, что мало кто из молодых понимает, что такое любовь к родине, ее благополучие, как очень важное в своей жизни. И совсем не понимаю тех, кто стремится бросить родину и в целях лучшей жизни уехать за границу на постоянное место жительства. Наверное, главная действующая молодежная формула сводится к тому, что жить надо там, где будет лучше.

Конечно, мы живем в таком мире, где идёт борьба за «креативный класс». Зарубежные компании переманивают к себе талантливых молодых людей, предлагая стажировки, стипендии, высокооплачиваемую работу. И даже самые патриотично настроенные люди уезжают туда, где могут себя реализовать за хорошие деньги. Как говорится: «Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше».

Другими словами, современную молодёжь на идеологической мякине не проведёшь, патриотизмом не накормишь. Многие молодые люди мечтают жить и работать за границей, не подозревая даже, что благополучие страны зависит не от природных ископаемых, а прежде всего от «человеческого капитала» — наличия умных людей в государстве. Именно люди делают настоящее и будущее своей родины. И от того, сколько в стране умных людей, зависит прогресс общества и страны в целом.

К сожалению, при таком подходе, который наблюдается нынче, молодежь просто не будет способна стать локомотивом преобразований в стране, республике, ведь для мобилизационного рывка требуются усилия и готовность к временным материальным трудностям.

На мой взгляд, молодежи следует переосмыслить политические и жизненные приоритеты. При этом важно сохранить культурный интеллект народа, когда особенно актуальным в условиях глобализации становится знание своего родного языка, обычаев и традиций. Не менее важны и этические ценности — гуманизм, патриотизм и гражданственность, ведь, как говорил знаменитый ученый Дмитрий Менделеев, «знания без воспитания — меч в руках сумасшедшего».

В общем, от подхода критики без действий, готовности примириться с внешними обстоятельствами, молодежи необходимо осознать, что именно она — эта основа будущего страны, и что от выбора молодежью профессии, ценностных ориентиров зависит то, в какой стране жить им и их детям«.

Безусловно, нам нельзя забывать и о том, что проблемы, с которыми сталкивается молодежь, связаны с положением молодежи в социальной структуре, характеризуемым как нестабильное. Ни для кого не секрет, что в основной своей массе молодежь недостаточно обеспечена материально, не имеет собственного жилья, вынуждена полагаться на финансовую помощь родителей. Происходит это таким образом, что желание получить образование отодвигает начало трудовой деятельности на более зрелый возраст, а отсутствие опыта и знаний препятствует получению высокооплачиваемых должностей. Заработная плата молодежи гораздо ниже средней заработной платы, также чрезвычайно мала и студенческая стипендия.

Если в периоды социальной стабильности эти проблемы в целом могут быть решены или смягчены, то в кризисные периоды они значительно усложняются. В ситуации экономического спада резко увеличивается численность безработных в молодежной среде, и молодым становится все сложнее достичь состояния экономической самостоятельности.

Духовные факторы не менее важны. Молодежь как переходная и нестабильная социальная группа наиболее уязвима перед негативными тенденциями современности. Тем более в наш век высоких технологий, когда с каждым днём усиливается процесс размывания традиционных норм и ценностей. Так, постепенно нивелируются ценности труда, свободы, демократии, межнациональной терпимости, а на смену этим «устаревшим» ценностям приходят потребительское отношение ко всему, что нас окружает. При этом происходит лавинообразная криминализация молодежи, растет численность молодых людей с социальными отклонениями, такими как алкоголизм, наркомания и преступность.

«Важнейшей проблемой духовного плана остается проблема «отцов и детей», связанная с конфликтом ценностей молодежи и старшего поколения, — говорит наш давний друг и постоянный читатель Джамали Ахильгов. — И нам всем нужно понять, что только соблюдение норм и традиций старшего поколения обеспечивает поддержание устойчивости общества. И только в том случае, если традиционные нормы будут устаревать и играть дестабилизирующую роль, можно прибегнуть к более оптимальным вариантам.

Иными словами, некоторые из инноваций могут быть полезны для общества, а некоторые — губительны для него. Поэтому важно различать, какие ценности следует поддерживать, а от каких нужно отказаться.

Очевидно, вопрос о том, что предпочтительнее — ценности отцов или ценности детей, имеет культурно-исторический ответ. В стабильно развивающемся и устойчивом обществе востребованы ценности старшего поколения. Но в условиях глубокого социального кризиса приходится отказываться от многих устаревших ценностей и начинать поиск новых ориентиров, соответствующих изменившимся условиям жизни. Однако даже при самом радикальном изменении этих условий многие традиционные ценности должны сохраниться для поддержания культурной преемственности поколений в обществе. Нельзя полностью отказаться от традиций, как, впрочем, нельзя полностью перекрыть дорогу новому».

По мнению наставника с большим опытом работы, заведующей детским садом «Счастливое детство» Галины Умаровой, кризис возраста у современного подростка происходит из-за того, что он хочет быть взрослым, а его во взрослые не берут. Вот он и начинает доказывать, что он уже взрослый: грубит старшим и делает всякие глупости.

«И тут нужно показать подростку, что ему необходимо научиться строить отношения с людьми, понимать себя, свою ответственность и обязанности, — говорит Галина Ильинична. — Согласна, это очень тяжелая работа, но подросток должен ее проделать сам. Причем начинать он должен эту работу с самого раннего детства. И в этом наставниками должны быть родители, хотя не многие родители сегодня понимают всю серьезность такого воспитания. Не давая ребенку почувствовать ответственность, которая наступит у него во взрослой жизни, они в лучшем случае могут сказать своему чаду после школы: «Иди на такой-то факультет, там у нас знакомый декан», и этим пренебрежением поставят вопрос так, что никакой работы над собой подросток уже делать не будет.

К сожалению, практика показывает, что сегодня далеко не все воспитатели в детских садах и учителя понимают, какое влияние на детей они оказывают. Из-за загруженности не у многих получается входить в положение учеников и понять их душевное состояние. И над этим надо работать неустанно».

Таким образом, анализ полученных результатов путем различных исследований убедительно говорит о том, что нужна целенаправленная стратегия работы с молодежью. В настоящее время разработаны и апробируются в ряде регионов России различные варианты формирования социально желательных ценностных ориентаций среди молодежи и учащихся старших классов. Проводятся такие мероприятия и в Ингушетии.

В качестве примера можно привести опыт работы педагогического коллектива Плиевской средней школы № 1, которую вот уже много лет возглавляет заслуженный педагог Ахмед Горчханов.

По словам завуча данного учебного заведения Людмилы Ведзижевой, главные направления содействия позитивному развитию самосознания молодежи, пути и возможности взаимодействия в этом направлении заложены в первую очередь в генетическом сознании молодых людей, но сделать их более совершенными — задача педагогов.

«Давно замечено, что учащиеся школ, лицеев и колледжей, где проводятся специальные конкурсы на тему формирования показательного воспитания, добиваются лучших результатов в учебе и жизни, по сравнению с учащимися учебных заведений, где такая работа не проводится, — рассказывает Людмила Магометовна. — Это говорит о том, что молодые люди, вовлеченные в процесс целенаправленной работы, лучше представляют свою дальнейшую профессиональную и личную жизнь, что, скорее всего, является результатом деятельности педагогов, которые занимаются с ними при подготовке к различным конкурсам. Кроме этого, участники школьных мероприятий бывают вовлечены в соревновательный процесс, при котором повышается мотивация достижения: дети намного глубже узнают свои возможности, а при получении хороших результатов повышается их самооценка».

Еще один вопрос, который беспокоит старшее поколение: как заставить детей читать? Почему они не любят чтение, предпочитая смотреть видеоканалы? И здесь ответить несложно, как считает Людмила Магометовна. Во-первых, у читающих родителей вырастают читающие дети. А во-вторых, пусть дети сами выбирают себе книги. Не факт, что современную молодежь заинтересуют «Два капитана» Каверина или романы Дюма. В наше время для детей и подростков создается прекрасная литература, стоит только поинтересоваться этим.

В процессе работы над этим материалом в интернете я наткнулась на такое высказывание: «Все идет от семьи». Так значит ли, что в том, что происходит с молодежью, виноваты их родители, те, кто так сетует на отсутствие нравственности в своих детях? Но ведь взгляд на мир, ценности и прочее в детей закладывают именно родители.

Опровержением такого обвинения являются тысячи примеров, когда из маленькой прекрасной девочки, которую все детство окружали любовью и заботой, вырастала девушка, которой эти чувства как раз были чужды. Стоит ли винить родителей в неправильном воспитании такого поколения? Нет, делать этого ни в коем случае нельзя.

Конечно, бывает и так, что родители не способны дать ребенку ничего, кроме жестокости и холода. Но и из таких детей порой вырастают замечательные люди, которые дарят миру лишь пользу и тепло. Значит, дело далеко не в родителях.

Разделяет ли молодежь мое мнение? Я задала трём респондентам одинаковые вопросы и получила вот такие ответы.

Залина, 14 лет, учащаяся 8 класса: «Для молодежи сейчас важны только развлечения. Они находят себя в компьютерах, приставках и полностью отдаются электронным носителям. Даже я стала замечать, что в любую свободную минуту включаю компьютер или телевизор.

Нет, я не согласна с тем, что нынешнее поколение можно назвать неполноценным. Да, мы люди века современных технологий, да, мы привязаны к электронике, а значит, и к интернету. А интернет полон взглядов, мыслей, которые далеко не благоприятно воздействуют на сознание человека.

Как бы там ни было, ругать нас за это не надо. Нас воспитывает интернет. А он, как я уже сказала, может дать нам и полезного и вредного, смотря, что ты будешь искать. И винить в этом некого. Развитие технологий — естественный процесс, который должен быть. Без него никак. Но его влияние пагубно. И если и винить кого-то, то интернет и его содержимое».

Анжела, 24 года, студентка ИнгГУ: «Будучи представителем современной молодежи, могу сказать, что не все гонятся за деньгами и социальным статусом. Среди моих друзей много тех, кто по-настоящему гонится лишь за знаниями. Да, многие представители нынешнего поколения сводят меня с ума своими взглядами и ценностями. Большинство из них настолько упрямы, что и не думают меняться. А как иначе? Сейчас все общество построено на деньгах, за все надо платить. Поэтому у молодежи нет выбора, как только хвататься за любую возможность, чтобы заработать хоть какие-то деньги. А родителей не выбирают, в том числе и для ругани тоже».

Микаил, 48 лет, водитель-камазист: «У молодежи на уме одни развлечения. Молодые люди не понимают, что без образования и серьезного отношения сейчас никак. Люди эгоистично относятся друг к другу, и не понимают, что помогать им никто не будет. А когда к ним приходит это понимание, они бегут к родителям, которые тоже толком помочь им не могут. Считаю сегодняшнюю молодежь безответственной и не способной отвечать за свои действия. И ругать их за это надо, иначе они не вырастут нормальными людьми. Родители не могут быть виновны в бездарности детей, они из кожи вон лезут, чтобы обеспечить детей всем необходимым».

Во все времена люди были зависимы от материальных благ. В древности это были огонь и пища. В средние века — лошадь да меч. Сейчас всё это заменилось различными гаджетами, технологиями. Винить? Кого? За что?

Старшим всегда будет казаться, что они были другие. И это действительно так, но подстроиться под новые порядки непросто, и молодежь старается.

Поэтому, лучше или хуже современная молодежь, сказать очень сложно. Есть в молодых людях много хорошего, и поучиться у них есть чему. Настанет день, когда люди будут говорить, что поколение двухтысячных годов было правильным, не то что нынче, в трехтысячном. Но это будет не скоро, а сейчас необходимо ценить нашу молодежь, ведь в ее руках будущее нашей страны и вообще всего мира.