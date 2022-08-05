А тут что-то пробило, когда взгляд уперся в красиво оформленную книжку с интригующим названием «Чья ты?» на рабочем столе коллеги. Взял без спроса и... «уплел», что называется, в один присест. Автор — Берс Евлоев. Ценители «великого и могучего», следящие за новинками литературы, помнят его по предыдущим произведениям — «По законам гор» и «Идеальный», описывающим драматические хитросплетения в жизни наших современников (многолетняя журналистская деятельность Берса не менее известна).

Новый роман Евлоева посвящен самому, пожалуй, трагическому периоду в обозримой истории ингушского народа — времени становления советской власти и сталинской депортации.

Кажется, все сказано, написано и отснято на кинопленку с «цифрой» о том жутком, не укладывающемся в голове своей фантасмагоричностью беспрецедентном в истории человечества кровавом социальном эксперименте на жителях «одной шестой части» планеты. Но вот начнешь слушать свидетелей той эпохи, уходящих от нас ежедневно, читать рассказы очевидцев из проекта «Я — очевидец» (к слову, огромное спасибо инициаторам этого благородного начинания) и понимаешь, что остались еще слова недосказанности, что нельзя позволить заглохнуть голосу разума, вопрошающему: как могло такое случиться, что люди, давно именовавшие себя к тому времени «гомо сапиенсами», позволили вселенскому злу беспрепятственно властвовать над своими душами и умами?! И ясно осознаешь: если мы забудем про тот ад на земле — это станет плевком в наше прошлое, с которым мы связаны тысячами незримых нитей, осквернением священной памяти бесчисленных безвинных жертв, положенных на алтарь победы иллюзорного «справедливого общества». Воистину говорят: благими намерениями вымощена дорога в ад.

Собственно — о самом содержании книги. Признаюсь честно: давно знаком с Берсом Евлоевым. Мало того — мы коллеги, и вроде бы многое знаю о его характере, имею определенное представление о его творческом потенциале. Более порядочного, уникального в своей, я бы сказал, стабильности человека, трудоголика до мозга костей, не встречал. А тут удивил! Реально. Концентрация жизнеописаний героев романа, читающегося на одном дыхании, доведена до «чеховского» накала, читателя ни на миг не отпускает сюжетная канва, способная, без преувеличения, телепортировать его на место событий.

Если в двух словах, то в книге, на основе тяжелой судьбы одной молодой женщины, как в капле воды отражена судьба целого поколения ингушских женщин, испытавших неисчислимые страдания и горе, прошедших через стену рукотворного огня и ни разу не изменивших выпестованным веками ценностям своего народа. Даже венчающее роман умозаключение автора о том, что главная героиня романа ради сохранения жизни близких позволяла себе иногда поступаться ими, лишь подчеркивает степень беззаветного самопожертвования и мужества наших бабушек. Эта книга — гимн их героизму, доблести и благородству. В общем, советую всем ее прочитать.