Родные героя тепло встретили гостей, поделились неизвестными сослуживцам моментами из жизни Магомеда, о том, каким он был дома. В свою очередь, росгвардейцы вспомнили годы совместной службы, рассказали о том, каким смелым и мужественным командиром он был.

Магомед Мартазанов родился в 1962 году в селе Гамурзиево Назрановского района Чечено-Ингушской АССР (ныне — Гамурзиевский округ города Назрани). Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году. За образцовое исполнение служебных обязанностей, высокие показатели в оперативно-служебной деятельности неоднократно удостаивался ведомственных наград. Был женат, воспитывал двух сыновей и дочь

14 ноября 2003 года подполковник милиции Мартазанов, вместе с подчиненными участвовал в операции по нейтрализации бандитов в сельском поселении Троицкое. Во время обследования одного из домовладений, где по полученной информации могли находиться члены НВФ произошел взрыв, в результате которого командир получил ранения, несовместимые с жизнью. Вместе с ним погибло еще четверо сотрудников правоохранительных органов, многие получили ранения. За самоотверженность и отвагу в борьбе с преступностью Магомед был награжден орденом Мужества посмертно.

Младший сын Магомеда родился уже после его смерти и был назван в честь своего отца. Старший сын, Хамхо, пошел по стопам отца и поступил в ведомственное учебное заведение одного из федеральных органов исполнительной власти.

Двоюродный брат героя Арсамак Мартазанов рассказал гостям, что, будучи командиром ОМОН, Магомед всегда был готов оказать помощь своим бойцам.

— Огромное спасибо руководству управления Росгвардии по Ингушетии, поддерживающего славные традиции отряда и, бережно хранящего память о погибших сотрудниках, верой и правдой служивших Родине, — сказал он гостям.

— Мы будем всегда помнить о нашем отважном коллеге и передавать эту светлую память подрастающему поколению, тем самым воспитывая их в духе героизма и постоянной готовности прийти на помощь людям, — отметил, в свою очередь, заместитель командира отряда по работе с личным составом майор полиции Тимур Сампиев.