Родные Юсупа рассказали гостям о том, каким он был семьянином, как чтил кодекс чести ингушей — эздел. В свою очередь коллеги героя поделились своими воспоминаниями о нем, отметили награды, которыми был удостоен Юсуп, его заслуги в поддержании мира и порядка в то смутное для республики время.

Юсуп Героев родился 3 октября 1964 года в станице Орджоникидзевская Сунженского района ЧИАССР. Службу начал в рядах Вооруженных сил СССР в 1982 году, впоследствии продолжил ее в органах внутренних дел. Уже в период службы, в 1986 году, Указом Президиума Верховного Совета СОАССР он был награжден медалью «За спасение утопающих», руководство неоднократно отмечало Юсупа как образцового сотрудника.

И вот, наступил роковой день — 14 ноября 2003 года, когда прапорщик милиции Героев в последний раз принимал участие в боевой операции. В станице Троицкая Сунженского района во время обследования одного из домовладений произошел взрыв, в результате которого он получил ранения, несовместимые с жизнью. Юсупа посмертно наградили орденом Мужества.

К счастью, он успел обзавестись семьей, воспитывал двух сыновей и дочь.

Будучи кинологом в ОМОН, Юсуп прикладывал большие усилия в воспитании служебной собаки, которая стала ему настоящим другом. После трагедии, произошедшей с ее хозяином, собака перестала принимать пищу и реагировать на людей, а на следующий день сотрудники отряда обнаружили ее без признаков жизни.

Вдова Юсупа Гуля стойко приняла удар судьбы и достойно воспитала детей, бережно храня и передавая им память об отце. Старший сын Ильяс мечтает пойти по стопам отца и хочет служить в ингушском ОМОНе. Решительность и самоотверженность он проявляет с самой юности. Так, услышав взрыв бытового газа, который произошел в соседнем доме, где проживали его сестра и бабушка, Ильяс не раздумывая перепрыгнул через забор и вытащил пострадавших из-под развалин. Алина, дочь Юсупа, окончила школу с золотой медалью и теперь учится на экономическом факультете в ИнГУ.

— Посещать семьи погибших коллег для нас стало доброй традицией, — рассказал газете «Ингушетия» заместитель командира по работе с личным составом отряда майор полиции Тимур Сампиев. — Приятно видеть, как дети растут, замечать в них черты героических отцов. Еще приятнее — видеть их успехи, за которыми мы внимательно следим, принимая посильное участие в решении возникающих проблем в семьях наших погибших товарищей. Низкий поклон вдовам ребят за то, что они не опустили руки в трагический момент жизни и всю свою жизнь без остатка посвящают достойному воспитанию детей, сохранению памяти о супругах.