Ибрагим Цычоев служил в рядах Вооруженных сил СССР, впоследствии продолжил службу в органах внутренних дел города Грозного. Руководство неоднократно отмечало его как образцового сотрудника. Он был награжден нагрудным знаком «Участник боевых действий», в 1994 году перевелся в ингушский ОМОН на должность бойца оперативного взвода.

21 июня 2004 года прапорщик милиции Ибрагим Цычоев погиб, мужественно отражая ночную вылазку басаевских головорезов на Ингушетию. Наша газета подробно писала о подвиге Ибрагима. В ту кошмарную ночь совместно с коллегами Тамерланом Дотмурзиевым, Багаудином Албаковым и Юсупом Чаниевым он проводил профилактические мероприятия в Назрановском районе.

Когда правоохранители получили оперативную информацию, что на один из постов на федеральной трассе совершено нападение, ребята незамедлительно выехали на место. В районе рынка «Фабрика» в Назрани на пути их движения появились люди в камуфлированной форме. Приняв их за своих коллег, омоновцы остановили машину. Неизвестные сразу открыли по ним огонь. В ходе боестолкновения с преступниками сотрудники получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью.

За самоотверженность и отвагу, проявленные в борьбе с преступностью и терроризмом, Ибрагим Цычоев был награжден орденом Мужества (посмертно).

— Мы никогда не забудем своего боевого товарища, который остался верен служебному долгу до последнего вздоха, — отметил в беседе с корреспондентом «Ингушетии» заместитель командира отряда по работе с личным составом майор полиции Тимур Сампиев. — Ибрагим был настоящим другом, готовым в любое время прийти на помощь. Его отличали мужество, честь и достоинство. Мы с сослуживцами всегда с удовольствием навещаем маму Ибрагима, которая всегда ждет нас и тепло встречает.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 июня 2004 года несколько групп боевиков совершили вероломное нападение на 19 объектов правоохранительных структур Ингушетии. Бои с боевиками продолжались до утра, в итоге сотрудники правоохранительных органов взяли ситуацию под контроль. В результате действий преступников было убито около ста человек, более 100 получили ранения различной степени тяжести. Бандиты не пощадили и гражданских лиц. Среди убитых — исполняющий обязанности министра внутренних дел Ингушетии, замминистра внутренних дел, прокуроры города Назрани и Назрановского района, начальник республиканского управления почтовой связи. 22 июня было объявлено в республике днем памяти жертв нападения боевиков.