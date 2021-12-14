Росгвардия

Задачи выполнены в полном объеме

Росгвардейцы Ингушетии оценили уходящий год

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В Управлении Росгвардии по Ингушетии подвели итоги служебно-боевой деятельности за 2021 год. В мероприятии приняли участие заместитель командующего Северо-Кавказским округом Росгвардии по тылу — начальник тыла полковник Эдуард Рожков, начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Микаил Буружев, руководители структурных и подчиненных подразделений управления.

В своем выступлении, полковник Эдуард Рожков поблагодарил личный состав управления за положительные результаты в служебной деятельности, обратил внимание на вопросы, требующие дополнительной проработки, а также озвучил ближайшие планы по исполнению социальных гарантий и улучшению материальной базы территориального управления Росгвардии.

В продолжение мероприятия с подробным докладом о результатах по всем направлениям служебно-боевой деятельности подразделений управления за отчетный период выступил начальник штаба полковник Антон Зуев. Офицер, в частности, отметил, что задачи, возложенные на территориальный орган, выполнены в полном объеме.

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