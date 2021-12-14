В своем выступлении, полковник Эдуард Рожков поблагодарил личный состав управления за положительные результаты в служебной деятельности, обратил внимание на вопросы, требующие дополнительной проработки, а также озвучил ближайшие планы по исполнению социальных гарантий и улучшению материальной базы территориального управления Росгвардии.

В продолжение мероприятия с подробным докладом о результатах по всем направлениям служебно-боевой деятельности подразделений управления за отчетный период выступил начальник штаба полковник Антон Зуев. Офицер, в частности, отметил, что задачи, возложенные на территориальный орган, выполнены в полном объеме.