День оружейника учреждён Указом Президента Российской Федерации от 3 декабря 2011 г. № 1578 за выдающуюся роль создателей оружия в деле обеспечения сохранения обороноспособности и независимости России. С инициативой об установлении этого праздника выступил выдающийся конструктор Михаил Тимофеевич Калашников, и с тех пор 19 сентября стало профессиональным праздником для всех оружейников нашей страны.

В Ингушетии нет собственных производств оружейной промышленности, но есть оружейники в войсках правопорядка и многих других федеральных органах исполнительной власти.

— Безусловно, оружейники в наших подразделениях не проектируют и не производят оружие, но их знания в области технического устройства различных видов вооружения необходимы во всех сферах деятельности: начиная от обучения личного состава, заканчивая анализом типичных неисправностей с целью их устранения, либо своевременной подаче этих сведений производителям, — рассказал газете «Ингушетия» начальник отдела Андрей Степанов.

Служба артиллерийского вооружения в войсках правопорядка образована еще в советский период. В 1937 году на войска была возложена задача охраны всех важнейших научно-исследовательских институтов и лабораторий Академии наук СССР. С этого времени в части и соединения внутренних войск, правопреемниками которых стали войска национальной гвардии, начало поступать современное оружие, техника и средства связи.

Сегодня во всех подразделениях Росгвардии в Ингушетии есть свои «оружейники». Они участвуют в организации учебных стрельбы, контролируют в рамках своей компетенции сохранность оружия и боеприпасов, а также законность оснований для их выдачи личному составу. От подразделения к подразделению разнятся модели вооружения, предназначенные для использования. У спецподразделений, таких как ОМОН и СОБР, есть специальное оружие, и их специалистам необходимы дополнительные знания для его обслуживания. Во вневедомственной охране разнообразие оружия куда меньше, но его намного больше в количественном соотношении, что требует от оружейников особой внимательности при проверках.

— Я служил во вневедомственной охране, а теперь являюсь специалистом по вооружению в ОМОН Управления Росгвардии по Республике Ингушетия, — отметил в беседе с нашим корреспондентом сотрудник ОМОН Магомед Д. — Можно сказать, на себе ощутил разницу в количестве и разнообразии, и как обучаемый, и как специалист. Нельзя выделить что-то в лучшую или худшую сторону, это всегда большая ответственность. Я всегда напоминаю о ней в первую очередь себе, а потом уже и своим коллегам.

Добавим, что всем военнослужащим и сотрудникам, причастным к празднику, было доведено поздравление руководства Росгвардии и переданы теплые пожелания благополучия и успехов в службе.