Свою акцию, названную «С любовью к маме», придумали и в Росгвардии, ее проводят во всех регионах страны. В свете разворачивающихся на наших глазах масштабных геополитических событий и вовлеченности в них росгвардейцев подобные акции, несущие в себе свет и добро, крайне необходимы нашему народу. Ведь никто, как мать, не переживает за сына, отстаивающего суверенитет и независимость России, в том числе и на полях продолжающейся специальной военной операции, где наши росгвардейцы проявляют мужество и героизм. Увы, иногда — ценой своих жизней.

Накануне в рамках упомянутой ведомственной акции «С любовью к маме» сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Ингушетии навестили матерей погибших при исполнении служебного долга боевых товарищей. Это мать заместителя командира ОМОН «Беркут-Юг» подполковника полиции Хасана Тимурзиева, матери бойцов отряда — старшего сержанта полиции Ибрагима Патиева, сержанта полиции Адама Дошаклаева и младшего сержанта полиции Джамарза Яндиева.

Росгвардейцы преподнесли женщинам цветы и выразили искренние слова признательности за воспитание достойных сыновей, добавив, что они всегда могут положиться на них при возникновении любых вопросов.

«Наши боевые товарищи до конца исполнили свой долг, не пожалев свои жизни. Герои не дрогнули перед лицом опасности и выполнили возложенную на них задачу. Память об их подвиге навсегда останется в наших сердцах, а их самоотверженность и мужество станут образцом для личного состава и подрастающего поколения», — сказал, обращаясь к матерям коллег по оружию, сотрудник ОМОН «Беркут-Юг» Росгвардии Ингушетии Магомед Д.

В свою очередь женщины поблагодарили росгвардейцев за оказанное внимание и сохранение памяти об их сыновьях.