В мероприятии приняли участие руководство и личный состав Управления Росгвардии по Республике Ингушетия, родственники и друзья Адама.

Коллеги героя вспомнили годы совместной службы, рассказали его родным о том, что Адам всегда был примером мужественности и дисциплинированности для сослуживцев.

Начальник тероргана генерал-майор полиции Микаил Буружев пообщался с родителями погибшего бойца, обсудил вопросы, волнующие их, поинтересовался здоровьем членов семьи, а также пожелал им стойкости и терпения.

— Хочется выразить слова благодарности родителям, сумевшим воспитать сына благородным, отважным и мужественным человеком, — подчеркнул Буружев в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия». — Низко склоняем свои головы перед павшими сотрудниками, отдавшими свою жизнь ради спасения другого и оставшимися до конца верными чести, присяге и Отечеству. Будем хранить память о них, передавая из поколения в поколение.

— Адам был настоящим другом, готовым в любое время прийти на помощь, — добавил командир ОМОН «Беркут-Юг» полковник полиции Ваха Костоев. — Его отличали мужество, честь и достоинство. Ребята с удовольствием приняли приглашение семьи Дошаклаевых на саг1а...

Напомним, что Адам погиб в зоне СВО в июле прошлого года.