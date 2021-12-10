Выставка

Магия ингушских гор

Росгвардейцы Ингушетии посетили выставку картин в Государственном музее изобразительных искусств республики

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Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Ингушетии в качестве почетных гостей посетили выставку «Магия ингушских гор», которая прошла в Государственном музее изобразительных искусств республики в г. Карабулаке. Росгвардейцы ознакомились с творчеством известных художников региона, представивших на выставке полотна, посвященные родной республике.

— Посещение выставки оставило у нас только положительные эмоции, — призналась в беседе с корреспондентом «Ингушетии» военнослужащая управления сержант Салима Сампиева. — Глядя на эти картины, невозможно не влюбиться в горы, если даже не видел их воочию. Полотна с изображением гор разные, но все они передают их величие и уникальность.

Посетителям представилась также возможность отправить своим родным эксклюзивные открытки с автографами мастеров изобразительного искусства. Мероприятие не оставило никого равнодушным.

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