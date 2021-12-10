Магия ингушских гор
Росгвардейцы Ингушетии посетили выставку картин в Государственном музее изобразительных искусств республики
Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Ингушетии в качестве почетных гостей посетили выставку «Магия ингушских гор», которая прошла в Государственном музее изобразительных искусств республики в г. Карабулаке. Росгвардейцы ознакомились с творчеством известных художников региона, представивших на выставке полотна, посвященные родной республике.
— Посещение выставки оставило у нас только положительные эмоции, — призналась в беседе с корреспондентом «Ингушетии» военнослужащая управления сержант Салима Сампиева. — Глядя на эти картины, невозможно не влюбиться в горы, если даже не видел их воочию. Полотна с изображением гор разные, но все они передают их величие и уникальность.
Посетителям представилась также возможность отправить своим родным эксклюзивные открытки с автографами мастеров изобразительного искусства. Мероприятие не оставило никого равнодушным.