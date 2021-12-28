В нашей республике такие дети живут в доме-интернате в сельском поселении Троицкое. Не первый год над ребятишками шефствуют сотрудники Росгвардии Ингушетии, которых в интернате ждут с нетерпением как самых дорогих гостей. Вот и в преддверии нового 2022 года правоохранители встретились со своими подопечными. Сотрудники вневедомственной охраны территориального органа Росгвардии совместно с председателем совета ветеранов Магомедом Горбаковым организовали для детей новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой и подарили ребятишкам сладкие подарки и игрушки.

— Все люди нуждаются во внимании и заботе, особенно дети, лишенные внимания и любви родителей, к тому же — ограниченные здоровьем, — сказал в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» начальник отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ингушетии старший лейтенант полиции Микаил Дзарахов. — Мы постарались хоть немного порадовать их сегодня, поднять им настроение, подарить хотя бы немножко ощущение счастья.

— Такие дети очень остро чувствуют людей, их отношение к себе, любую фальшь, — признается сотрудница пресс-службы ведомства сержант Салима Сампиева. — Мы давно дружим с питомцами интерната, они выросли на наших глазах и, можно сказать, стали для нас родными. Конечно, как и все дети, они обожают подарки, радуются искренне во время проведения праздничных мероприятий. Но для нас главное — поделиться с ребятишками сердечной теплотой, которой они не избалованы. Пусть в новом году у них ее будет с избытком.