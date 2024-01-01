Новогодний праздник

Дед Мороз специального назначения

Росгвардейцы Ингушетии поздравили воспитанников ведомственного детского сада с Новым годом

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В рамках всероссийской акции «Дед Мороз специального назначения» военнослужащие управления Росгвардии по Ингушетии и Назрановского полка ведомства поздравили воспитанников детского сада «Солнышко» войск национальной гвардии с Новым годом.

Воспитанники детского сада подготовили для гостей музыкальные постановки и стихотворения, посвященные празднику. В продолжение мероприятия выступил офицер территориального управления майор полиции Аслан Исмаилов, который поздравил всех с Новым годом, пожелал здоровья, исполнения всех желаний, а также поблагодарил руководство и коллектив дошкольного учреждения за вклад в воспитание детей.

— В детском саду войск национальной гвардии воспитываются дети наших сослуживцев, которые в настоящее время находятся на выполнении служебно-боевых задач, — рассказал газете «Ингушетия» заместитель командира полка по военно-политической работе подполковник Андрей Васильев. — Важно, чтобы в это нелегкое для всех время ребятишки чувствовали заботу, любовь и внимание с нашей стороны, и с этой целью мы решили их с наступающим праздником и подарить немного хорошего настроения.

Завершилось торжество раздачей Дедом Морозом специального назначения новогодних подарков малышам и пожеланием от него всем присутствующим хорошего настроения на весь год.

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