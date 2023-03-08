Представительниц прекрасной половины коллектива поздравил врио начальника территориального управления полковник полиции Александр Нечипуренко. Он поблагодарил женщин за неиссякаемую энергию и чуткость, которые придают уверенность мужчинам в службе.

Офицер зачитал поздравительный адрес от руководства Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, после чего к поздравлениям присоединились остальные мужчины, пожелавшие женщинам прекрасного весеннего настроения и счастья. Конечно же, не обошлось без вручения цветов и ценных подарков.

И сегодня же, в рамках акции «Дарите женщинам цветы» представительниц прекрасного пола поздравляли сотрудники вневедомственной охраны управления. Росгвардейцы раздавали тюльпаны дамам, которые встречались им на маршрутах патрулирования, желали праздничного настроения, душевной теплоты, счастья и благополучия.

«Очень неожиданно и приятно. Огромное спасибо сотрудникам Росгвардии за такой сюрприз. Конечно, цветы всегда доставляют нам радость, вызывают чувство заботы и внимания, напоминают о весне и начале новой жизни», — призналась газете «Ингушетия» жительница Магаса Хава Евлоева.