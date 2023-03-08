8 марта

Дарите женщинам цветы

Росгвардейцы Ингушетии поздравили женщин с 8 марта

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В управления Росгвардии по Ингушетии прошло торжественное мероприятие по случаю празднования Международного женского дня.

Представительниц прекрасной половины коллектива поздравил врио начальника территориального управления полковник полиции Александр Нечипуренко. Он поблагодарил женщин за неиссякаемую энергию и чуткость, которые придают уверенность мужчинам в службе.

Офицер зачитал поздравительный адрес от руководства Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, после чего к поздравлениям присоединились остальные мужчины, пожелавшие женщинам прекрасного весеннего настроения и счастья. Конечно же, не обошлось без вручения цветов и ценных подарков.

И сегодня же, в рамках акции «Дарите женщинам цветы» представительниц прекрасного пола поздравляли сотрудники вневедомственной охраны управления. Росгвардейцы раздавали тюльпаны дамам, которые встречались им на маршрутах патрулирования, желали праздничного настроения, душевной теплоты, счастья и благополучия.

«Очень неожиданно и приятно. Огромное спасибо сотрудникам Росгвардии за такой сюрприз. Конечно, цветы всегда доставляют нам радость, вызывают чувство заботы и внимания, напоминают о весне и начале новой жизни», — призналась газете «Ингушетия» жительница Магаса Хава Евлоева.

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