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Познавательная встреча

Росгвардейцы Ингушетии приняли участие в акции «Есть такая профессия — Родину защищать!»

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Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ингушетии поддержали Всероссийскую информационно-агитационную акцию «Есть такая профессия — Родину защищать!». Приняли участие в тематических встречах с учащимися республиканских школ.

Вместе с руководителем местного отделения общественной организации ветеранов войск правопорядка Магомедом Горбаковым, росгвардейцы посетили школы республики и рассказали учащимся об истории войск национальной гвардии, а также задачах, стоящих перед ведомством, героических подвигах военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

Ученики узнали об особенностях службы гостей и посмотрели документальный фильм «Работайте, братья!».

— Подобные мероприятия играют неоценимую роль в патриотическом воспитании молодежи, помогают ей выбрать будущую профессию, — отметил в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» старший лейтенант Китиев.

Особый интерес школьники проявили к порядку поступления в высшие учебные заведения войск национальной гвардии. Росгвардейцы в деталях раскрыли перед слушателями данную тему, в том числе по вопросам, касающимся социальных гарантий, денежного и вещевого довольствия курсантов, перспективы карьерного роста.

Расставаясь с гостями, школьники поблагодарили их за насыщенную, познавательную встречу.

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