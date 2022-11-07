Вместе с военным комиссаром республики Тимуром Местоевым, кадетами Горского кадетского корпуса имени А. Цороева, юнармейцами и школьниками росгвардейцы посетили торжественную часть мероприятия, после чего возложили цветы к Вечному огню на Мемориале Памяти и Славы.

— Служить Отечеству и защищать Родину — это честь для каждого гражданина нашей страны, — подчеркнул в разговоре с корреспондентом газеты «Ингушетия» офицер территориального управления Росгвардии майор Алексей Мажеев. — Более того, на сегодняшний день армия позволяет освоить специальности, которые могут оказаться востребованными и, помогут отслужившему гражданину построить карьеру в той или иной отрасли.

Добавим, что сотрудники и военнослужащие Росгвардии побеседовали с будущими призывниками и ответили на вопросы, с которыми они обратились к представителям ведомства в завершение мероприятия.