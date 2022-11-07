Акция

Хочу все знать!

Росгвардейцы Ингушетии приняли участие в Дне призывника

0

Сотрудники и военнослужащие территориального управления Росгвардии и Назрановского полка ведомства приняли участие в патриотической акции «День призывника», организованной региональным Министерством образования и науки в центре Назрани.

Вместе с военным комиссаром республики Тимуром Местоевым, кадетами Горского кадетского корпуса имени А. Цороева, юнармейцами и школьниками росгвардейцы посетили торжественную часть мероприятия, после чего возложили цветы к Вечному огню на Мемориале Памяти и Славы.

— Служить Отечеству и защищать Родину — это честь для каждого гражданина нашей страны, — подчеркнул в разговоре с корреспондентом газеты «Ингушетия» офицер территориального управления Росгвардии майор Алексей Мажеев. — Более того, на сегодняшний день армия позволяет освоить специальности, которые могут оказаться востребованными и, помогут отслужившему гражданину построить карьеру в той или иной отрасли.

Добавим, что сотрудники и военнослужащие Росгвардии побеседовали с будущими призывниками и ответили на вопросы, с которыми они обратились к представителям ведомства в завершение мероприятия.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Мэрия города Сунжа Ингушетии закрепила за МКД управляющую компанию
Ингушский РСЦ подарил шаровидные хризантемы четвёртой сунженской школе
Студенты ИнгГУ представили республику на форуме по оказанию первой помощи в Дагестане
Ингушский борец вольного стиля Абдул-Рахим Богатырёв стал победителем Первенства Московской области
Ингушский самбист Саид Тангиев стал победителем Первенства Москвы среди юниоров
Спасатели Ингушетии нашли травмированного в горах жителя региона
Юные ингушские борцы классического стиля успешно выступили на открытом турнире в городе Лермонтов
Мэр Назрани рассказал о действиях властей города по социальной поддержке мобилизованных и их семей
Ингушский специалист по борьбе Али Богатырёв стал спортивным судьёй всероссийской категории
Инициативных жителей Ингушетии приглашают принять участие в конкурсе на соискание VI Всероссийской премии «Ключевое слово»
На берегу реки Асса в Ингушетии, 12 ноября, состоится масштабный экофестиваль

Главное

Яндекс.Метрика

 