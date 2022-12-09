Мероприятие

Увековечивая память героев

Росгвардейцы Ингушетии приняли участие в мероприятии, посвященном Дню Героев Отечества

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Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Ингушетии посетили тематическое мероприятие, которое прошло в Ингушском государственном краеведческом музее имени Тугана Мальсагова.

В рамках мероприятия гостям продемонстрировали выставку художницы Елены Сухоруковой, в которую вошли портреты военнослужащих и сотрудников различных ведомств, проявивших героизм и личное мужество при выполнении служебного и воинского долга. В числе представленных картин находились также и портреты погибших сотрудников ОМОН «Беркут-Юг» Управления Росгвардии по Ингушетии — Джамарза Яндиева, Адама Дошаклаева и Ибрагима Патиева, награжденных орденами Мужества посмертно.

— Мы ведем активную работу по увековечению памяти наших сотрудников, выполнивших служебный долг до самого конца, — рассказал в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» военнослужащий управления майор Алексей Мажеев. — И когда поступило предложение предоставить материалы для создания портретов наших коллег, мы незамедлительно согласились и с нетерпением ждали возможности посетить данную выставку.

 

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