Праздник

За мужество и самоотверженность

Росгвардейцы Ингушетии приняли участие в мероприятии, приуроченном ко Дню защитника Отечества

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В конференц-зале Управления Росгвардии по Ингушетии состоялось торжественное мероприятие, посвященное грядущему Дню защитников Отечества. Наиболее ярким моментом встречи стало вручение государственных наград сотрудникам СОБР и ОМОН, отличившимся при выполнении задач вне пунктов постоянной дислокации.

Медалями «За отвагу» росгвардейцев лично наградили заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации по военно-политической работе генерал-майор Михаил Романов и начальник территориального управления ведомства полковник полиции Микаил Буружев. Как подчеркивается — за личное мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении служебного долга.

Генерал-майор Михаил Романов поблагодарил личный состав территориального управления за службу, упомянул о важности воинского и служебного долга, выполняемого вне пунктов постоянной дислокации, а также пожелал мира и благополучия в преддверии наступающего праздника.

 

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