Медалями «За отвагу» росгвардейцев лично наградили заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации по военно-политической работе генерал-майор Михаил Романов и начальник территориального управления ведомства полковник полиции Микаил Буружев. Как подчеркивается — за личное мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении служебного долга.

Генерал-майор Михаил Романов поблагодарил личный состав территориального управления за службу, упомянул о важности воинского и служебного долга, выполняемого вне пунктов постоянной дислокации, а также пожелал мира и благополучия в преддверии наступающего праздника.