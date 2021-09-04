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Вместе против террора

Росгвардейцы Ингушетии приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом

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В рамках Всероссийской информационно-просветительской акции «Вместе против террора» сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Ингушетии провели уроки мужества в ведомственной и подшефных школах республики.

Школьникам рассказали о самом понятии и возникновении терроризма, методах борьбы и профилактики распространения его идеологии среди населения. Особое внимание было сконцентрировано на различных способах вербовки и вовлечения подростков в деятельность по содействию преступным интересам террористических ячеек.

Отдельно росгвардейцы отметили наиболее резонансные террористические акты, происходившие в прошлом на территории региона.

— Мы обязаны противостоять терроризму и экстремизму, формировать у подрастающего поколения мнение, осуждающее любые проявления этого страшного явления и даже саму возможность содействия или одобрения его идеям, — отметил в беседе с корреспондентом «Ингушетии» заместитель командира ОМОН по работе с личным составом майор полиции Тимур Сампиев. — С этой целью мы находимся в постоянном взаимодействии с руководством учебных заведений и используем любую возможность для того, чтобы принять участие в военно-патриотическом воспитании подростков.

Кроме того, сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Ингушетии во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов приняли участие в обеспечении общественного порядка в период проведения мероприятий, посвященных памятной дате.

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